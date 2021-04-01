Новости Украины: на Прикарпатье стянули силовиков, мать Фирташа попала в больницу с инсультом
За прошедшие сутки в Украине силовиков СБУ стянули в Надворную на Ивано-Франковщине, где в 87-м округе уже четвертые сутки не могли подсчитать результаты промежуточных выборов депутатов в Раду, а на Хмельнитчине спасатели достали из 17-метрового колодца пятилетнего ребенка и его мать.
OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 31 марта:
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия специально запустил неправдивую информацию о якобы ножевом ранении нардепа Николая Тищенко, чтобы узнать, кто из политиков сливает данные Telegram-каналам. Удалось ли обнаружить этого человека, пока неизвестно.
Мать украинского олигарха-беглеца Дмитрия Фирташа Мария попала в больницу с инсультом, ее госпитализировали в одну из частных клиник Киева. О состоянии женщины данных пока нет.
В Украине с 1 апреля пересчитали пенсии тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе и заработал не менее 24 месяцев стажа. Часть работающих пенсионеров уже со следующего месяца получит прибавку в размере около 2%. Для понимания, при пенсии в 6 тыс. грн это около 120 грн.
В Надворную на Ивано-Франковщине утром 1 апреля стянули силовиков Службы безопасности Украины. Там уже четвертый день идет подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду. На опубликованных кадрах видна колонна автомобилей силовиков, а затем и их самих в полном обмундировании и, вероятно, с оружием.
С 1 апреля для украинцев пересчитали тарифы на голубое топливо: часть компаний резко повысила цены, другие – пока оставили прежнюю стоимость. Новые цены продержаться до мая, после чего их снова пересмотрят.
В Хмельницкой области женщина бросилась в 17-метровый колодец, куда ранее упала ее дочь. Обоих удалось спасти, однако ребенок получил перелом ноги.