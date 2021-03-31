Арахамия 'зарезал' Тищенко на избирательном участке: всплыли подробности 'спецоперации слуг'

Во фракционном чате "слуг народа" 31 марта была опубликована информация о якобы "ножевом ранении" нардепа Николая Тищенко, которая оказалось фейком.

Как выяснилось позднее, глава фракции Давид Арахамия специально запустил его, чтобы узнать, кто из нардепов сливает данные Telegram-каналам, пишут "Вести" со ссылкой на нардепа Евгения Шевченко и главу пресс-службы политсилы Юлию Палийчук.

Удалось ли обнаружить этого человека, пока неизвестно.

В сообщении утверждалось, что Тищенко ранен на 87-м избирательном участке.

"Сообщение в нашем официальном чате: коллеги, поступила информация , что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое – оказывается помощь", – говорилось в нем.

По словам Шевченко, это была специально запущенная дезинформация в официальный чат "Слуги народа".

"Дезу вбросил сам Арахамия, чтобы узнать, кто сливает информацию в Telegram-каналы. Не совсем понятно, каким именно образом он собирался это сделать, если сообщение опубликовалось для всех участников чата. Видимо, Арахамия знает какой-то "айтишный секрет" или тупо вычисляет по IP", – пишет издание.

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