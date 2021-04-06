Хроніка коронавірусу на 6 квітня: за добу заразилися близько 500 тисяч осіб

Станом на вівторок, 6 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 132,4 млн осіб. За минулий день виявили 465 105 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 106,6 млн.

В Україні виявили 10 179 заражених за добу, і країна опинилася на 11-му місці в світі по поширенню коронавірусу. Серед держав Європи Україна потрапила на третю сходинку в рейтингу Worldometers.

Пандемія коронавірусу. Worldometers

Топ-15 країн з розповсюдження коронавірусу. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 755 888 заражень, з них 34 587 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 352 139 вилікувалися.

У Києві в понеділок, 5 квітня, почав діяти жорсткий локдаун через поширення коронавірусу. Повний список обмежень.

Україна повинна в квітні отримати 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку виробляють за ліцензією в Південній Кореї.

Головне за 6 квітня:

"Південноафриканський" штам коронавірусу, як і "британський", агресивніше звичайних і набагато заразнее. Крім того, він вражає більше молодих людей, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

У Франції декількох міністрів нібито спіймали на відвідуванні підпільних вечірок в ресторанах, які повинні бути закриті через карантин. Поліція вже почала розслідування.