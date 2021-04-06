Степанов – про ліжко-місця з киснем: ми дійшли до межі, збільшувати немає куди

Наразі в українських лікарнях киснем обладнано 67 тисяч ліжко-місць. І далі нарощувати їх кількість уже немає змоги, адже лікуванням треба забезпечувати не лише людей, хворих на коронавірус.

Про це під час брифінгу, який транслювався на офіційному YouTube-каналі Кабміну, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що зазначена цифра стала своєрідним рекордом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас зараз доволі напружений період. У наших лікарнях перебуває більш ніж 47 тисяч хворих на коронавірусну хворобу", – нагадав урядовець.

"Ми вже збільшили кількість ліжок і потужності нашої медичної системи до просто неймовірних цифр. У нас кількість ліжок із киснем становить понад 67 тисяч. Це вже ми дійшли до певної межі – і збільшувати далі просто немає куди, бо інші хвороби не робили канікул і їх треба також лікувати", – підсумував він.

Крім того, Степанов розповів, що найгірша ситуація з динамікою розповсюдження коронавірусу спостерігається в Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях. За його словами, вона на межі критичності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вже зайнято 82,5% ліжок для хворих на коронавірус – це найвищий показник в Україні. Напружена ситуація склалася ще у чотирьох областях: у Хмельницькій – 82,4%, Миколаївській – 78,6%, Київській – 77,5% і Житомирській – 75,9%.