ВООЗ заявила про зростання кількості смертей від COVID-19 у світі
У світі шостий тиждень поспіль збільшується кількість нових випадків COVID-19, а також зростає кількість смертей – цей показник на 11% більше порівняно з минулим тижнем.
Про це у вівторок, 6 квітня, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Дані були опубліковані на офіційному сайті відомства.
За останній тиждень (29 березня – 4 квітня) було зареєстровано понад 4 мільйонів випадків зараження коронавірусом і понад 71 тисячу нових смертей.
Лідером зі смертності стала Південно-Східна Азія. У цьому регіоні за сім днів зростання склало 46%.
Далі йдуть Північна і Південна Америка (15%), Східне Середземномор'я (7%) і Європа (2%).
Карта поширення коронавірусу в світі:
Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я раніше заявив: те, що деякі країни ще не почали вакцинацію серед медичних працівників і груп ризику, – це "пародія".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що зараз найгірша ситуація з динамікою поширення коронавірусу спостерігається в Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях. Вона – на межі критичності.
Станом на ранок вівторка, 6 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 769 164 випадки коронавірусної інфекції. З них 13 276 – виявлені за минулу добу, 508 – діти, а 338 – медики.