ВООЗ заявила про зростання кількості смертей від COVID-19 у світі

У світі шостий тиждень поспіль збільшується кількість нових випадків COVID-19, а також зростає кількість смертей – цей показник на 11% більше порівняно з минулим тижнем.

Про це у вівторок, 6 квітня, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Дані були опубліковані на офіційному сайті відомства.

За останній тиждень (29 березня – 4 квітня) було зареєстровано понад 4 мільйонів випадків зараження коронавірусом і понад 71 тисячу нових смертей.

Лідером зі смертності стала Південно-Східна Азія. У цьому регіоні за сім днів зростання склало 46%.

Далі йдуть Північна і Південна Америка (15%), Східне Середземномор'я (7%) і Європа (2%).

Карта поширення коронавірусу в світі:

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я раніше заявив: те, що деякі країни ще не почали вакцинацію серед медичних працівників і груп ризику, – це "пародія".

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