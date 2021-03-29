Хроніка коронавірусу на 29 березня: від COVID-19 померли майже 3 млн осіб
Станом на понеділок, 29 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 127,7 млн осіб. За минулий день виявили 485 732 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 22 млн осіб, 93 тисячі з них перебувають у критичному стані.
Всього від хвороби померли понад 2,79 млн пацієнтів. При цьому одужали більше 102 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Індії – 68 тис., США – 44 тис. та Індії – 44 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
в Україні з початку пандемії виявлено 1 644 063 зараження, з них 31 954 людини померли від наслідків хвороби, проте 1 300 625 вилікувалися.
Десять областей України залишаються в найгіршій, "червоної" карантинній зоні. Індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 опублікував МОЗ.
Ольга Голубовська, провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України розповіла про ситуацію з коронавірусом в Україні. За її словами, ніколи ще в країні не вмирало таку кількість людей за короткий проміжок часу.
Головне за 29 березня:
Сертифікат здоров'я з інформацією про вакцинацію від COVID-19, єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського Союзу, буде введений з 15 червня 2021 року, повідомив єврокомісар, який відповідає за вакцинацію, Тьєррі Бретон.
Україна може укласти договір на поставку вакцини від коронавірусу американського виробника, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він не уточнив, про який саме препарат йдеться.
До Кишинева 27 березня прибула з Румунії ще одна партія вакцини проти коронавірусу – 50,4 тисячі доз препарату AstraZeneca. Про це президент Молдови Майя Санду повідомила на своїй сторінці вFacebook.