Хроніка коронавірусу на 29 березня: від COVID-19 померли майже 3 млн осіб

Станом на понеділок, 29 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 127,7 млн осіб. За минулий день виявили 485 732 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 22 млн осіб, 93 тисячі з них перебувають у критичному стані.

Всього від хвороби померли понад 2,79 млн пацієнтів. При цьому одужали більше 102 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Індії – 68 тис., США – 44 тис. та Індії – 44 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Пандемія коронавірусу. Worldometers

Топ-15 країн з розповсюдження коронавірусу. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

в Україні з початку пандемії виявлено 1 644 063 зараження, з них 31 954 людини померли від наслідків хвороби, проте 1 300 625 вилікувалися.

Десять областей України залишаються в найгіршій, "червоної" карантинній зоні. Індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 опублікував МОЗ.

Ольга Голубовська, провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України розповіла про ситуацію з коронавірусом в Україні. За її словами, ніколи ще в країні не вмирало таку кількість людей за короткий проміжок часу.

Головне за 29 березня: