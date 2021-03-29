У Харкові помер 11-річний хлопчик із підтвердженим коронавірусом

У Харкові в лікарні помер 11-річний хлопчик із села Ватутіне Нововодолазької громади, в якого були коронавірус і герпесвірусна інфекція.

Серце маленького пацієнта перестало битися 26 березня. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова головної санітарної лікарки області Любові Махоти.

"Було діагностовано COVID-19 та важку форму герпесвірусної інфекції", – зазначила вона.

Головний лікар обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар підкреслив, що школяра госпіталізували до медзакладу 8 березня. За його життя боролися понад два тижні, але пацієнт помер.

"У нього був COVID-19 і менінгоенцефаліт – тяжкий герпетичний менінгоенцефаліт", – уточнив медик.

Більше про перебіг хвороби хлопчика нині не відомо. За даними обласного лабораторного центру, інформація про смерть дитини відображена у статистиці щодо коронавірусу на Харківщині. Видання підкреслює, що досі летальних випадків серед дітей із підтвердженим COVID-19 в області не було.

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