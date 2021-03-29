Инфекционист спрогнозировал серию локдаунов в Украине

В Украине со временем могут ввести еще несколько локдаунов из-за скачков заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил иммунолог Вадим Аристов. Таким мрачным прогнозом он поделился в эфире телеканала "Украина 24".

"С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, дальше ситуация стабилизируется, и, возможно, если его продержат более трех недель, она пойдет вниз", – отметил специалист.

В то же время, по его убеждению, как только ограничения локдауна в стране снимут – "все начнет идти в гору". Хотя с повышением температуры и влажности воздуха украинцам якобы будет немного легче.

Тогда как новый огромный всплеск распространения COVID-19, по мнению врача, ожидается к осени.

"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, потом зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ожидают многие бизнесмены, все это не решится", – подчеркнул Аристов.

Отметим: с понедельника, 29 марта, Министерство здравоохранения посоветовало распространить "красную" карантинную зону из-за вспышки коронавируса на 11 областей Украины. Так, в регионы с суровым уровнем ограничений теперь должна попасть еще и Черниговщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог Наталья Виноград спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 в Украине. Однако назвала важное условие, которое этому может помочь.