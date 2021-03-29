Зорян Шкіряк повідомив про смерть матері від коронавірусу

Радник глави Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Зорян Шкіряк повідомив про смерть своєї мами, Зореслави Шкіряк-Нижник, від ускладнень коронавірусу. Жінці було 83 роки.

Про це Шкіряк написав на своїй сторінці у Facebook. За життя його матері два тижні боролися лікарі Олександрівської клінічної лікарні в Києві.

Її стан дещо погіршився, а в неділю, 28 березня, у жінки раптово впав тиск, медики розпочали реанімаційні заходи. На жаль, врятувати Зореславу не вдалося, того ж дня вона померла.

"Наша найрідніша, найдорожча в світі матуся і бабуся щойно покинула нас і відійшла у кращий світ. Так вирішив Господь і ми приймаємо Його волю", – написав радник міністра МВС.

Шкіряк подякував усім лікарям, медсестрам і санітарам лікарні, головній лікарці Людмилі Антоненко, провідній інфекціоністці МОЗ Ользі Голубовській та всім, хто підтримував його матір та всю їхню родину.

"Низький вам уклін за ваш важкий і наполегливий труд задля спасіння кожної людини. Я знаю, що ви зробили все, що могли, і я ніколи цього не забуду. Але Господь вирішив, що настав час і Вона повинна відійти до Нього", – написав Шкіряк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Олександрівській лікарні Києва від ускладнень, спричинених коронавірусом, з різницею в тиждень померло багатодітне подружжя. Діана та Володимир Родікови виховували 12 дітей.