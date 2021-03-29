В Україні побільшало "червоних" зон через коронавірус
З понеділка, 29 березня, Міністерство охорони здоров'я порадило поширити "червону" карантинну зону через спалах коронавірусу на 11 областей України.
Відповідна рекомендація міститься на сайті відомства. Так, до регіонів із найсуворішим рівнем обмежень тепер має належати ще й Чернігівщина.
Загалом "червоними" наразі позначені Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
Що стосується "помаранчевих" регіонів, то у їхньому списку зазначені Вінниччина, Волинь, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Кіровоградщина, Луганщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Харківщина, Хмельниччина та Черкащина.
Єдиною "жовтою" областю в Україні наразі залишилася Херсонська. Також експерти МОЗ оцінили допустимий рівень госпіталізацій хворих на коронавірус.
Так, поріг 60 на 100 тисяч населення не перевищено лише в чотирьох областях – Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Херсонській.
Натомість у Києві, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернівецькій областях дозволена цифра перетнула 100.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у "червоних" Чернігівській, Рівненській, Донецькій та Луганській областях України 28 березня не зробили жодного щеплення від коронавірусу.
До того ж за добу по всій Україні загалом виявили 8346 нових випадків інфікування. До статистики померлих додалося ще 178 осіб, одужали 28 березня 2875 пацієнтів.