Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 8 січня: встановлено новий добовий рекорд по хворим
Станом на п'ятницю, 8 січня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися більш 88,5 млн осіб. За минулий день виявлено майже 821 тисячі нових інфікованих, що стадо добовим рекордом з початку пандемії.
Всього від хвороби померли понад 1,9 млн пацієнтів, а побороли хворобу – більш 63,6 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 274 тисяч (всього 22 млн), Бразилії – 87 тисяч (8 млн) і Великобританії – 54 тисячі (3 млн).
В Європі за минулу добу найбільше інфікованих крім Британії виявили в Німеччині – 28 тисяч (1,9 млн), Росії – 24 тисячі (3,3 млн) і Франції – 22 тисячі (2,7 млн).
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні діагностовано 1 105 169 випадків COVID-19. Померло 19 588 пацієнтів, одужали – 778 345.
Український лікар оцінив ймовірність появи "COVID-21".
В Україні з 8 січня заробив локдаун "зимових канікул".
Головне за 8 січня:
Станом на ранок п'ятниці, 8 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 105 169 випадки коронавірусної інфекції. З них 5 676 – виявлено за минулу добу. При цьому лише 5 131 пацієнтів побороли COVID-19.
Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що вакцинація населення від коронавірусу може вимагатися повторно кожні шість місяців або щорічно.
Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге сказав, що мутований варіант коронавірусу може замінити інші в Європі і частини Азії. Цей штам виявили в 22 європейських країнах.
8 січня в Україні почався жорсткий карантин (локдаун) проти поширення COVID-19.