Море превратилось в 'кашу' из медуз, в воду не зайти: свежие видео из Бердянска

По состоянию на утро 12 июля на пляжах Бердянска все также наблюдается нашествие медуз. Отдыхающих много, но при этом мало кто купается в море.

По словам очевидцев, туристы максимум заходят по колено в воду, так как с медузами купаться невозможно. OBOZREVATEL собрал видео того, что происходит на популярном курорте (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что пляжи Бердянска заполнены отдыхающими, но в море плавают огромные медузы, которые смущают туристов.

"На квадратный метр по пять штук таких. Это жесть, и это только на берегу. Люди заходят максимум по ноги и все, дальше никто не купается. Если есть матрас, то нормально, а так особо не поплаваешь", – рассказал один из очевидцев.

Видео дня

Напомним, ранее украинцы увидели медуз также в Бердянске, Стрелковом, Счастливцевом и Геническе. OBOZREVATEL уже собрал фото и видео, показывая, что происходит на популярных украинских курортах. Туристы оставляли кучу комментариев в сети и жаловались на испорченный отдых. Также отдыхающие в Кирилловке в этом году пожаловались на медуз и морских блох.

Отметим, в этом году туристы постоянно сообщают о явлениях, которые портят отдых на украинских курортах. Среди них, кроме медуз и морских блох, нашествие божьих коровок, захвативших Ланжерон в Одессе, а также погодные явления. Среди последних можно отметить удивительное воздушного цунами, которое успели "поймать" на камеры в Приморске Запорожской области. Оно являло собой зловещую тучу, которая опустилась прямо к воде, и на самом деле являлась шквальным воротом. Так "в живую" выглядит локальный грозовой фронт, который переходит в шторм.

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