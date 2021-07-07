Цены взлетели, а сервиса ноль: туристы жалуются на отдых на Азовском море. Видео

Украинцы, отдыхающие на курортах Азовского моря, стали массово обращать внимание на рост цен, несоответствующий уровню сервиса. По их словам, пляжи неухожены, безопасностью и комфортом туристов никто не обеспокоен, как среди муниципального руководства, так и частных туристических компаний.

Как рассказала Дарья Андреева на своем YouTube-канале, одной из первых опасностей, которая встречает гостей на пляже Арабатской Стрелки стало нашествие медуз. Представители морской фауны окружают плавающих в воде и нередко больно жалят (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Другой неприятностью, с которой приходится сталкиваться отдыхающим, это морские блохи, змеи и постоянное скопление мусора, который местные службы просто не успевают убирать.

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"Три дня назад, моя дочь с зятем приехали с Арбатской стрелки. Отдыхали две недели. Цены выросли в разы, как на продукты, так и на жилье. Комары заедают. Не помогают никакие репиленты. В море блохи, на пляжах мусор. Моя дочь, когда еще в школе училась, ездила туда, а сейчас и с семьей каждый год ездили, а то бывало и по два раза. Но такими недовольными они были впервые", – рассказала Любовь Столыга.

По мнению многих туристов этого сезона, Азовский курорт не оставляет им выбора, ведь за такие деньги можно получить качественный сервис в Турции и Египте.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первые свидетельства туристов Азовского курорта об опасностях летнего отдыха в этой части Украины.