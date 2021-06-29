Медузы, блохи и толпы туристов: блогер показал отдых в курортной Кирилловке. Фото и видео

Самый популярный курорт в 2021 году на Азовском море – поселок Кирилловка в Запорожской области, где ежегодно отдыхают тысячи туристов. Отдыхающие в этом году недовольны, ведь им мешают купаться медузы и морские блохи.

OBOZREVATEL собрал свежие фото и видео с Азовского побережья. Тревел-блогер Евгений Панюта показал цены на жилье, еду и развлечения в Кирилловке (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

На пляжах Кирилловки в основном людно, в 8 утра уже купаются много туристов на Федотовой косе. Азовское море спокойное, а вода прогрелась до +26 градусов.

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В Кирилловке есть уютные места, где мало туристов. На косе Пересыпь можно ночевать в кемпинговом городке или приехать на авто, чтобы насладиться морскими пейзажами без толп отдыхающих.

В конце июня в Кирилловке появились медузы больших размеров. Морские жители жалят и мешают купаться туристам.

Настоящим нашествием в 2021 году стали морские блохи, которые появились вдоль всего Азовского побережья. Вредители оставляют укусы на теле, которые потом краснеют и чешутся.

По сравнению с прошлым годом в Кирилловке повысились цены на пляже. Стакан креветок и хачапури стоят по 40 грн, кочан кукурузы – 50 грн, шашлык из морепродуктов – 60 грн. В 2020 году все было на 10 грн дешевле.

Комфортабельный номер с террасой на балконе на двоих стоит 1600 грн в сутки. База отдыха находится на первой линии Федотовой косы, на территории есть бассейн, зона барбекю и беседки. Комната оборудована мини-кухней, душем, кондиционером и телевизором. Также есть двуспальная кровать и диван, всего в номере может разместиться четыре человека. В сутки на четырех надо заплатить 2200 грн.

Популярные морские аттракционы также выросли в цене. Катание на банане в Кирилловке стоит 80 грн за человека, экстремальное путешествие по морю на таблетке – 400 грн за двоих.

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