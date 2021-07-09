Красные божьи коровки захватили Ланжерон в Одессе. Фото островов из насекомых

После июньского сезона дождей на одесские пляжи начало приходить все больше отдыхающих. Однако насладиться морем и солнцем людям мешают огромные стаи божьих коровок. На этот раз их заметила на Ланжероне, где они образовали целые острова на воде.

В сети появились фото с приоритетного одесского пляжа, где красные "солнышка" решили и себе искупаться, посетив Ланжерон целой колонией. OBOZREVATEL собрал для своих читателей кадры островов их божьих коровок.

Сначала отдыхающие заметили на воде подозрительное бурое пятно и забеспокоились, что это может быть какой-то вредный выброс. Но рассмотрев его ближе, обнаружили, что это полчища божьих коровок, которых в этом году наблюдается непонятное нашествие.

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Некоторые даже предположил, что букашки решили немного охладиться в море, а кое-кто решил, что божьи коровки погибли. Однако переживать за милых красных в крапинку жучков не стоит – они прекрасно умеют плавать.

"Скажу честно, вижу такое впервые. Кто знает – что это за нашествия божьих коровок?", – удивляется Сергей из Киева, который поделился в Twitter соответствующим видео.

Божьи коровки оккупировалы одесские пляжи. pic.twitter.com/1jRd0T2ZYU - Сергей из Киева. (@ SergUA63) July 8, 2021

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что огромные стаи божьих коровок оккупировали пляжи в Заливе, Каролино-Бугазе и в Сергеевке. Также они были замечены в Болгарии (Золотые Пески, Несебр) и Румынии (Констанца, Мамая).

По словам энтомологов, причина их появления может скрываться в частых дождях, которые мешают фермерам заниматься обработкой полей от насекомых-вредителей.

Однако солнышка вряд ли можно назвать опасной или вредной насекомым. Наоборот, она считается полезной, так как активно пожирает тлю и других вредителей.