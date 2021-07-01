Море блох, медузы, а людей – почти нет: туриста неприятно удивил отдых в Геническе. Фото и видео

Популярный тревел-блогер Евгений Панюта рассказал об особенностях отдыха в Геническе (Херсонская область) на Азовском море. Он выяснил, насколько чистое море на курорте, а также сделал короткий обзор цен на питание.

Панюта предупредил туристов, которые собираются на отдых в Геническ, что на побережье есть блохи и медузы. Путешественников на курорте мало – "при этом Арабатская стрелка забита людьми" (Геническая Горка, Счастливцево, Стрелковое). Соответствующее видео блогер опубликовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Отдыхающий немного – большинство шезлонгов пустые. Пляж – это просто твердая сбитая земля без песка. Можно кататься на роликах. По ходу, весь песок продали", – рассказывает автор ролика.

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Цены в Геническе ниже, чем в Кирилловке: кукуруза – 25 грн (качан), стакан креветок – 50 грн (банка), пахлава – 30 грн.

Вход в море очень пологий – это отличное место для отдыха с детьми. По поводу чистоты воды: медузы на берегу есть, но главная проблема не они, а морские блохи. "Складывается впечатления, что блохи обитают возле больших камней", – говорит Евгений.

Отметим, ранее OBOZREVATEL вместе с аллергологом и экологом разбирался, чем опасны морские блохи, или бокоплавы. Мы выяснили, какие страхи людей обоснованы, а какие нет, и что делать в случае укуса.

"Укусы морских блох могут вызывать не только аллергические реакции, но и настоящий анафилактический шок, если человек астматик. Вероятность этого очень мала, но теоретически это абсолютно возможно", – объясняет доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии и аллергологии НМАПО имени П.Шупика Александр Литус.

В комментариях подписчики согласились с блогером: "Геническ – это мрак. Почему-то другие блогеры не видят морских блох, а они – есть! Ужас, конечно", "Да, эти блохи и медузы на всех пляжах Украины. Я в этом году от поездки точно воздержусь", "Были на выходных – это жесть… Комары съели, в воде – блохи. Короче, полный треш".

Нашлись и те, кому отдых в Геническе понравился. Туристы отмечают, что это хорошее место для семейного отдыха – даже лучше, чем Кирилловка: "Геническ лучше, чем Кирилловка и Бердянск, здесь спокойно, люди хорошие, для семейных очень хорошо. Центральный пляж, маяк и цены на жилье не зашкаливают".

Напомним, ранее мы собрали фото и видео из малоизвестных пляжей, которые поражают красотой и нравятся отдыхающим.

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