Над Азовским морем пронеслось воздушное цунами. Фото и видео страшно красивого явления

В Запорожской области перед ливнем над Азовским морем зафиксировали необычное природное явление. Жители города Приморское стали очевидцами удивительного воздушного цунами, которое успели "поймать" на камеры.

Об этом сообщило местное издание ria-m.tv. Воздушное цунами – явление, которое назвали так из-за внешнего сходства со своим морским "тезкой".

Зловещая туча на кадрах, которая опустилась прямо к воде, на самом деле является шквальным воротом. Так "в живую" выглядит локальный грозовой фронт, который переходит в шторм.

Невероятное облако над Азовским морем увидели в воскресенье, 4 июля. После этого в Приморске начался мощный грозовой ливень.

Видео дня

Очевидцы успели снять на видео уникальное природное явление, а также поделились в сети красивыми и страшными кадрами.

Пользователи Instagram активно делятся эмоциями от увиденного неба. Так, местный житель Максим Чалых поделился фотографиями и видео, которые ему удалось снять с дрона.

"Сегодня в Приморске неожиданно прошел ураган. У меня было ровно 2 минуты на все",

– подписал свои кадры автор.

Очевидцы воздушного цунами в комментариях поделились своими впечатлениями.

"Волшебное зрелище", "И красиво, и страшно"; "Медуза на небе", – написали пользователи.

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