Над Азовским морем пронеслось воздушное цунами. Фото и видео страшно красивого явления
В Запорожской области перед ливнем над Азовским морем зафиксировали необычное природное явление. Жители города Приморское стали очевидцами удивительного воздушного цунами, которое успели "поймать" на камеры.
Об этом сообщило местное издание ria-m.tv. Воздушное цунами – явление, которое назвали так из-за внешнего сходства со своим морским "тезкой".
Зловещая туча на кадрах, которая опустилась прямо к воде, на самом деле является шквальным воротом. Так "в живую" выглядит локальный грозовой фронт, который переходит в шторм.
Невероятное облако над Азовским морем увидели в воскресенье, 4 июля. После этого в Приморске начался мощный грозовой ливень.
Очевидцы успели снять на видео уникальное природное явление, а также поделились в сети красивыми и страшными кадрами.
Пользователи Instagram активно делятся эмоциями от увиденного неба. Так, местный житель Максим Чалых поделился фотографиями и видео, которые ему удалось снять с дрона.
"Сегодня в Приморске неожиданно прошел ураган. У меня было ровно 2 минуты на все",
– подписал свои кадры автор.
Очевидцы воздушного цунами в комментариях поделились своими впечатлениями.
"Волшебное зрелище", "И красиво, и страшно"; "Медуза на небе", – написали пользователи.
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