Мэр Бердянска придумал, как решить проблему с нашествием медуз: бросайте назад в море. Видео

Мэр города Бердянск Валерий Баранов попросил туристов не выбрасывать медуз на берег, а наоборот – закидывать их обратно в море. По его словам, коммунальные службы не могут решить эту проблему.

Соответствующее видеообращение опубликовали на YouTube-канале "PRO Бердянск" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Мэр отметил, что подобное нашествие медуз наблюдалось еще в 1976 году.

"Люди, не выбрасывайте, пожалуйста, медуз на берег. Наоборот, нужно закидывать обратно в море. И когда небольшая волна, то у нас есть течение вдоль берега, которое сносит все это и море перерабатывает как биологический организм то, что оно произвело", – сказал Баранов.

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Глава Бердянска подчеркнул, что медузы появились в Азовском море из-за потепления и поднятия уровня моря. Кроме того, из-за климатических изменений в этом году больше стало комаров и даже божьих коровок.

Напомним, ранее украинцы увидели медуз также в Бердянске, Стрелковом, Счастливцевом и Геническе. OBOZREVATEL уже собрал фото и видео, показывая, что происходит на популярных украинских курортах. Туристы оставляли кучу комментариев в сети и жаловались на испорченный отдых. Также отдыхающие в Кирилловке в этим летом пожаловались на медуз и морских блох.

Отметим, в этом году туристы постоянно сообщают о явлениях, которые портят отдых на украинских курортах. Среди них, кроме медуз и морских блох, нашествие божьих коровок, захвативших Ланжерон в Одессе, а также погодные явления. Среди последних можно отметить удивительное воздушное цунами, которое успели "поймать" на камеры в Приморске Запорожской области. Оно представляло собой зловещую тучу, которая опустилась прямо к воде, и на самом деле являлась шквальным воротом. Так "в живую" выглядит локальный грозовой фронт, который переходит в шторм.

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