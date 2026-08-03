Шли в укрытие: во время обстрела со стороны РФ в Киеве 1 августа погибли Елена Рожнятивская и её 18-летняя дочь Екатерина. Фото
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В результате ракетного удара РФ по Киеву в субботу, 1 августа, погибла сотрудница "Сильпо" Елена Рожнятивская. Также обстрел забрал жизнь ее 18-летней дочери Екатерины.
Об этом сообщили в пресс-службе компании "Сильпо" в социальной сети Instagram. Вечная память жертвам российского террора.
Что известно
"В ночь на 1 августа во время обстрела по дороге в укрытие погибла наша коллега Елена Рожнятивская вместе со своей 18-летней дочерью Екатериной", – говорится в сообщении.
Как сообщили в "Сильпо", Елена работала у них менеджером проектов в отделе мерчандайзинга операционного офиса. Екатерина – продавцом-консультантом отдела свежих продуктов.
"Это невосполнимая утрата для всей нашей команды. Трудно найти слова, которые могли бы передать боль от их гибели. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам", – добавили в пресс-службе.
Что предшествовало
В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов – известно о погибших, много раненых.
К сожалению, в ночь на 1 августа в результате ракетного удара РФ в столице погиб 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. В момент вражеского удара правоохранитель бежал, чтобы оказать первую помощь пострадавшим.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 1 августа нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В Дарницком районе в результате обстрела повреждены многоэтажные дома, а на месте одного из попаданий образовалась глубокая воронка.
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