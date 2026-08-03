В Пензе с успехом [для России] апробируется неофициальный сценарий дальнейшего привлечения местных жителей в армию.

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Цей процес відбувається через використання свого роду приватних військкоматів, які отримують від держави відповідну "ліцензію"-замовлення на специфічний рекрутинг із подальшою оплатою за кадрове постачання.

Необхідний пошук здійснюється на базі державної ж інформації, але без жодної державної відповідальності за те, яким саме чином (напівзаконним чи напівкримінальним) виловлюють тих, хто зазівався, на виконання тренованими фахівцями такого держзамовлення.

Після парламентських виборів в РФ розповсюдження подібного відпрацьованого алгоритму грамотного заарканювання на всю країну має стати ефективним фактором вельми відчутного – можливо, у рази – збільшення кількості спійманих добровольців.

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(Про це розповів один непоганий [бо в Ізраїлі] руський на прізвище Кац, якому особисто я дуже довіряю.)

За таких вельми вірогідних обставин, не кажучи про цілком можливу ще й "стандартну" мобілізацію в мордорі (та його досить суттєвий північнокорейський ресурс якісної живої сировини), – що залишиться робити Україні?

Адже в нас як добровільний, так і ЛЕГАЛЬНИЙ ПРИМУСОВИЙ потенціал кадрового відновлення армії, включаючи й умовно-дозволений бусифікаційний, є практично вже повністю ВИЧЕРПАНИМ!

І це – незважаючи на те, що зараз мобілізують, схоже, навіть тих, кого з такими самими хворобами, якщо вони вже існували у 1941/42, на фронт тоді не брали.

Тож єдиним реальним резервом тут є тільки подолання непереможної корупції, що лише приватні військкомати зі своїми власними "внутрішніми поняттями" й можуть здійснити в необхідному обсязі.

Отже, кадрові агенції захоплення "На нуль Ltd" чекають свого часу. Свого часу заради Донбасу…