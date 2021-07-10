Нашествие медуз в Бердянске сняли на видео: что говорят туристы

На популярном украинском курорте Бердянск Запорожской области произошло нашествие медуз. Туристы пожаловались на невозможность купаться в море.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Это Запорожье". Автор ролика отметил, что "на квадратный метр таких по пять штук". Как видно на кадрах, морские существа, заполонившие побережье, довольно крупных размеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

При этом на пляже много людей, но в воду никто не идет, плавать невозможно, разве что на матрасе, как отметил автор видео.

Видео дня

Напомним, ранее украинцы увидели медуз также в Бердянске, Стрелковом, Счастливцевом и Геническе. Ранее OBOZREVATEL уже собрал фото и видео, показывая, что происходит на популярных украинских курортах. Туристы оставляли кучу комментариев в сети и жаловались на испорченный отдых. Также отдыхающие в Кирилловке в этом году пожаловались на медуз и морских блох.

Отметим, в этом году туристы постоянно сообщают о явлениях, которые портят отдых на украинских курортах. Среди них, кроме медуз и морских блох, нашествие божьих коровок, захвативших Ланжерон в Одессе, а также погодные явления. Среди последних можно отметить удивительное воздушного цунами, которое успели "поймать" на камеры в Приморске Запорожской области. Оно являло собой зловещую тучу, которая опустилась прямо к воде, и на самом деле являлась шквальным воротом. Так "в живую" выглядит локальный грозовой фронт, который переходит в шторм.

Как сообщал OBOZREVATEL: