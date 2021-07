Минимальная зарплата 49 тысяч грн и кредиты ради роскоши: украинка – о жизни в Германии

Украинка по имени Наталия родом из Винницы уже более 10 лет проживает в Германии. Первые 6 лет своей жизни она провела в России, однако позже вернулась в Украину. Еще будучи студенткой она поехала ради усовершенствования разговорного немецкого языка в Германию, где и осталась жить.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Наталия рассказала о своем первом впечатлении о стране и объяснила, почему же все-таки осталась жить в Германии. Эмигрантка назвала плюсы и минусы проживания в городе Дюссельдорф, сравнила цены на продукты и аренду жилья, а также призналась, кем чаще всего работают эмигранты и какая минимальная зарплата в Германии.

Об эмиграции в Германию

Я считаю себя украинкой, поскольку родилась в Украине. Но когда мне было всего 2 недели от роду пришлось с родителями улететь жить в Россию и первые 6 лет своего детства проживала в городе Черногорск. Отец – украинец, мама была русской.

Планов, чтобы переехать жить в Германию, у меня не было. Совсем скоро будет ровно 10 лет как я живу здесь. Вернуться в Украину желания не было вообще!

После окончании учебы в Винницком государственном педагогическом университете им. М. Коцюбинского захотела попрактиковаться и усовершенствовать свой разговорный немецкий язык и конечно, идеальной средой для этой цели стали немецкоговорящие страны. Желание провести хотя бы год среди немцев у меня появилось, когда посетила Дрезден в 2010 году. Тогда на последнем курсе я со стипендии подарила себе заслуженный тур по Европе и это стало очень удачной инвестицией в мое будущее. У меня был выбор, на что потратиться: новые шмотки либо поездка. Никогда не жалейте на путешествия. Вы не знаете, куда закинет Вселенная и какие подарки она готовит. Материальные вещи со временем исчезнут из вашей жизни, а вот опыт и воспоминания у вас никто не отнимет.

О трудностях во время переезда в другую страну

Трудностей было очень много: чужая страна и язык, другой менталитет. Ни единого родственника или знакомого, кто смог бы поддержать, выручить либо материально помочь. В первое время очень часто были также языковые недопонимания в связи с многозначностью как отдельных слов, так и предложений.

Мне был 21 год, когда я переехала жить в Германию. Там в этом возрасте только Abitur (среднюю школу) оканчивают. У меня была стальная мотивация "зачем – для чего – почему", поэтому любая проблема превращалась для меня в вызов, который я с удовольствием принимала. Важно верить в себя. Это отличный урок от жизни: научиться самостоятельности.

Первое впечатление о Германии

Поражать человека может что-то как в позитивном, так и в негативном смысле. Я приехала сюда в качестве помощницы по хозяйству в немецкую семью и первое, что меня удивило, или даже казалось для меня абсурдным, то, что в семье почти всегда готовил муж. У нас в Украине так не заведено: с детства мы знаем, что кухня и приготовление еды – это чисто женское дело. На сегодняшний день мне самой смешно, потому что мой муж по профессии Chef de Partie и дома готовит он.

Кроме того, поразила наглость немцев. К примеру, они могут приходить на день рождения с пустыми руками без подарков, и покидая праздник, еще прихватить что-то из еды с собой.

Об украинцах в Германии

Я старалась в первое время не общаться и не знакомится с "нашими", поскольку не хотела объяснять на родном языке, что я хотела сказать на немецком.

Сложно сказать одним предложением о всех, как кому живется: "Я не лезу в чужие огороды". Считаю, что тем, у кого есть цель и кто имеет желание чего-то достичь, живется не сложно. Но это совсем не означает, что им легко. Просто такие люди не боятся трудностей и не рассматривают варианты сдаваться. А у ленивых всегда достаточно оправданий. Не все готовы покидать "зону комфорта".

О медицине в Германии

В Германии отличная медицинская система. Страховка обязательная, и я считаю ее очень нужной. Есть выбор между:

государственной медицинской страховкой (Gesetzliche Krankenversicherung – GKV);

частной медицинской страховкой (Private Krankenversicherung – PKV).

Стоимость зависит от множества индивидуальных факторов, но цена адекватная.

Не побывав в "шкуре" медицинского персонала, сложно сказать со стороны, какая ситуация в больницах. Новости я просматриваю на трех языках и каждый вещает "свою правду".

О коронавирусе в Германии

Мне кажется, пандемия отразилась как на экономическом состоянии страны, так и на состоянии отдельно каждого гражданина. В Германии была предусмотрена финансовая помощь предпринимателям в форме Soforthilfe и наемным работникам в форме Kurzarbeit.

Я проживаю в городе Дюссельдорф, административном центре федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Сейчас ослабляют ограничения, экономика вроде оживает. Вакцинация не является обязательной. Даже сам создатель вакцины BioNTech/Pfizer Угур Шахин гарантий не дает. Я переболела COVID-19 еще в конце ноября 2020 года и считаю, что сам по себе вирус не опасен.

Минимальная заработная плата в Германии

Считаю, что как свои качества сможешь продать, такую и зарплату будешь получать. Бесспорно, нужен опыт и умение выполнять работу качественно. Мой диплом бакалавра (педагог) лежит в тумбочке.

Существует, конечно, и минимальная часовая оплата, установленная государством – 9,6 евро (307 грн). В месяц получается 1 536 евро (больше 49 тысяч грн) за 160 часов работы. Можно договориться с работодателем, сколько часов в неделю вы хотите работать, тогда и суммируйте месячный доход. Важно знать: зарплата в брутто. То есть, еще вычитают налоги в зависимости от индивидуального налогового класса.

Когда работаю на выставке хостесс/переводчиком, всегда договариваюсь о сумме за день, независимо от количества часов, поскольку время, до скольки открыта та или иная выставка, заранее урегулировано. Поэтому выставляю счет паушально.

То, что ты эмигрант, зачастую не влияет на зарплату. В основном это решать тебе, как будешь представлять себя "среди чужих": со стороны жертвы или счастливчика.

Цены на продукты в Германии

Цены такие же, как в Украине, даже дешевле относительно уровня заработка. Здесь человек с нормальной зарплатой может себе позволить выбрать не самую дешевую упаковку молока, а авокадо или лосося на тост покупать не только по праздникам.

Поскольку мы покупаем в основном продукты в супермаркетах Edeka, Aldi и Rewe, цены там выше, но есть и бюджетные варианты Lidl, Penny, Netto. Для малоимущих и так называемых "охотников за скидками" (Schnäppchenjäger) есть места раздачи (Tafel / To good to Go), которые ищут хороший товар за низкую цену.

Кроме того, в Германии есть интересная особенность: тележки для покупок берутся под залог (нужно заплатить 0,5-1 евро). После того, как ты совершил покупку, тележку следует поставить на место и забрать свои деньги. Это сделано для того, чтобы их не воровали.

Также непривычный для украинцев и тот факт, что небольшие продуктовые магазины работают до 17:00. Крупные супермаркеты в Германии могут работать до 21:00 – 22:00. Для большинства магазинов воскресенье – выходной.

хлеб (1 буханка) – 1-2 евро (60 грн);

яйца (10 шт.) – 1-2 евро (60 грн);

молоко (1 л) – от 1 евро (30 грн);

сыр (1 кг) – 7-12 евро (225 грн);

говядина (1 кг) – 8-20 евро (от 300 грн);

куриное филе (1 кг) – 5,5–8 евро (190 грн);

масло растительное (1,5 л) – 1,3 евро (40 грн);

картофель (1 кг) – около 1 евро (30 грн);

Так, к примеру, совершить легкий перекус на улице колбасками или куриными крылышками обойдется примерно в 4-6 евро (160 грн). Мороженое стоит около 2 евро (60 грн). В кафе для местных обед, состоящий из гарнира, мясного блюда, салата и напитка, будет стоить на 1 человека около 10 евро (320 грн). А вот в туристических местах такой же обед обойдется в 20 евро (640 грн).

У нас с мужем в месяц только на продукты на двоих уходит около 200 евро (6400 грн), при этом мы не часто кушаем дома и раз в неделю трапезничаем в ресторане.

Традиционные блюда в Германии

Немец ты или нет, но я думаю, все любят жареные колбаски, картошечку и свинину. А мой муж, наоборот, обожает пельмени и вафельный торт, смазанный сгущенкой и молотым миндалем.

Самые популярные блюда в Германии готовятся из свинины, говядины, птицы, яиц, капусты и картофеля.

Считается, что национальная еда в Германии – это мясные колбаски, тушеная капуста и пиво. Но на самом деле традиционные блюда намного разнообразнее.

Так, популярны в Германии: колбасный и пивной суп, картофельный салат, айсбан (свиная рулька, маринованная с пивом и специями), шварцвальдский торт (многослойный вишневый торт с шоколадом)

О менталитете немцев

Первый год в Германии я жила в районе 25 км от города Кельна, а с 2016 года проживаю в Дюссельдорфе и хотя это одна и та же федеральная земля, жизнь и обычаи народа очень отличаются. В Кельне, например, расслабленная атмосфера, "город студентов и разнообразия", никто не обращает на тебя внимания, а проезжаешь 40 км и попадаешь в Дюссельдорф – тебя обязательно спросят "это на вас одежда какого дизайнера, или с H&M/ Primark". Здесь многие покупают Rolex за деньги, которых у них нет (в кредит), чтобы понравиться людям. Житель Дюссельдорфа желает быть увиденным.

После рабочего дня жители этой страны не спешат домой, а с удовольствием посещают After Work Partys, просто, чтобы развеяться, отдохнуть, повеселится и, возможно, обзавестись новыми нужными контактами, поскольку тут тематические собрания.

Плюсы и минусы проживания в Германии

Плюсы проживания в Германии:

надежность контрактов;

честность;

ответственность;

занятость;

соблюдение правил;

уверенность в завтрашнем дне;

качество услуг;

уважение друг к другу;

доступное и даже бесплатное обучение;

этика и вежливость во всем.

Минусы проживания в Германии:

вечная возня с бумажками;

без срока, даты никуда не попадешь. Даже с подругой спонтанно встретиться не получится, все по графику;

дождливая и часто переменчивая погода;

не всех касается, но большинства: неискренность и холодное сердце людей. Но этот менталитет меня закалил за 10 лет и научил доверять и полагаться только на себя.

Популярные мифы о жизни в Германии

"Все немцы, если могут себе позволить жить богато, чистюли".

Понятие гигиены в Германии очень отличается от еженедельной генеральной уборки украинцев. Большинство ходят даже дома в уличной обуви и одежде, и там же разрешают лазить малышам, собирая грязь, и, подбирая с пола предметы, брать в рот. Немцы, наверное, считают "с полу соринка – малышу витаминка". У многих плесень в кофейном аппарате, которым они каждый день пользуются. У некоторых даже остатки пиццы с прошлых выходных еще на столе. Недвижимость элитная, но это как с позолоченным красивым яблоком: внутри – гниль.

"В Германии много зарабатывают и бездумно тратят"

Все, кто мне знаком из коренных немцев, еще те "охотники за скидками" и очень экономные. Сравнивая месячные заработки украинцев и немцев, многие забывают или не обращают внимания, что почти 50% а то и больше, если человек живет один и ему не с кем делить растраты, уходит на аренду жилья и постоянные месячные расходы.

"Все немцы пунктуальные и дисциплинированные"

Я тоже так считала до приезда в Германию. Также можно добавить, что "трудолюбивы" и очень "ответственные".

Аренда и покупка жилья в Германии

Смотря где арендовать жилье – в центре Дюссельдорфа или на окраине.

В пригороде или окрестностях города можно за 60 кв.м. заплатить 700 евро (22 тысячи грн). Стоимость включает расходы на коммунальные услуги з садом.

Двухкомнатная квартира в среднем в Германии стоит в месяц около 600 евро (19 228 грн), с парковкой и коммунальными услугами.

Купить свое жилье в стране вполне реально. Если, например, квартира будет стоимостью в 100 тысяч евро, то можно заплатить 10-20% от стоимости, а остальное взять кредитом в банке (конечно, нужно подтвердить документами платежеспособность).

О работе эмигрантов в Германии

Мои знакомые, в основном, имели личный бизнес и на кого-то работать не собирались, пока не пришла пандемия. После нее все ушли в торговлю криптовалютой. В период локдауна в Германии было достаточно времени, чтобы разобраться, как работает этот рынок.

С 2013-го до марта 2020-го я работала как независимый фрилансер на выставках хостесс/переводчиком; с апреля и по сегодняшний день мероприятия с большим скоплением людей запрещены и я пока "в ожидании", устроилась официантом в "Eduards Bar" на той самой главной улице Кенигсаллее в торговом доме Breuninger, где все приходят, чтоб себя показать и на других поглазеть. Я принимаю этот опыт позитивно, как главная героиня сериала "Друзья" Рейчел, которую сыграла актриса Дженнифер Энистон, – бегаю в свободные дни по съемкам и подрабатываю моделью по воркшопам.

Достопримечательности в Кельне

Непременно следует посетить туристам Кельнский собор и прогуляться до Rudolfplatz. Кто-то интересуется историей, а кто-то едой и шопингом (во втором случае вам в Дюссельдорфе будет приятней). Обязательно прогуляйтесь на Рейнской набережной и в перестроенном районе порта MedienHafen. За отелем Hyatt есть известный пляж Paradisstrand.

