Где отметить Новый год 2022 в Украине: топ-7 ярких локаций для зимнего отдыха

Выходные по случаю зимних праздников являются прекрасным поводом отправиться в путешествие. К Новому году и Рождеству в украинских городах проходят ярмарки, концерты и другие праздничные мероприятия.

Поскольку выезд за границу осложнен карантинными ограничениями, многие украинцы будут встречать 2022 год в родной стране. Чтобы во время путешествия не возникало проблем, следует иметь сертификат о вакцинации, а билеты покупать желательно предварительно, пока они есть в наличии. OBOZREVATEL рассказывает о локациях Украины, где можно весело и ярко отметить праздник.

"Город льва" на зимние праздники будет выглядеть особенно впечатляюще. Перед Национальным театром оперы и балета у установят большую елку, а в новогоднюю ночь запустят праздничный салют. С 10 декабря до 14 января в городе будет работать Рождественская ярмарка, где можно приобрести самые разные сувениры и лакомства.

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Черновцы называют одной из жемчужин Западной Украины. Город славится своей гостеприимностью; здесь можно полюбоваться уникальными произведениями архитектуры.

В частности, достойны внимания Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, Свято-Николаевский собор, Костел Святейшего Сердца Иисуса. Черновцы прекрасны в любое время года, но в Новый год и Рождество будут особенно привлекательны для туристов.

Город на берегу Черного моря, Одесса, известна своей красотой и очарованием не только в Украине, но и далеко за рубежом. Город традиционно украсят к зимним праздникам, поэтому его гостям яркие впечатления гарантированы.

Поскольку курорт наиболее популярен летом, зимой аренда жилья здесь обойдется гораздо дешевле. Нескольких дней хватит, чтобы ознакомиться с главными достопримечательностями. Среди них – Потемкинская лестница, Дерибасовская, Воронцовский дворец, театр оперы и балета, художественный музей, Привоз, Приморский бульвар.

Средневековый Каменец-Подольский особенно придется по душе романтикам и любителям приключений. Зимой город особенно красив – туристы смогут ощутить старинный шарм и полюбоваться уникальной архитектурой, а также главной достопримечательностью – городской крепостью.

Зимние Карпаты предлагают разнообразие развлечений: пешие походы, лыжный спорт, катание на сноубордах и санях. Туристов также порадуют живописные виды, колоритная кухня и гостеприимство местных жителей.

Диканька на Полтавщине – пожалуй, самое знаменитое село в Украине, которое у многих ассоциируется с мистикой произведений Гоголя. В зимние праздники здесь проходят ярмарки, веселые представления и прочие гуляния с песнями и танцами. В селе есть несколько хороших ресторанов украинской кухни.

Ужгород – город с богатой историей, европейской архитектурой и теплой атмосферой. Главные достопримечательности – Замковая гора и Ужгородский замок.

К новогодним праздника здесь традиционно открывается рождественская ярмарка с детскими аттракционами, палатками с горячим пуншем, медовыми пряниками и знаменитыми закарпатскими колбасками.

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