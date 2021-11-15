7 малоизвестных сооружений в мире, которые не уступают по красоте Эйфелевой башне. Фото

Талантливые архитекторы часто создают невероятные конструкции. Уникальные жилые комплексы и футуристические постройки будущего манят туристов с разных уголков планеты.

OBOZREVATEL решил сделать подборку малоизвестных сооружений, которые не менее потрясающие, чем известные Бурдж-Халифа и Пизанская башня. Некоторые из них попали в Книгу рекордов Гиннесса.

"Хабитат 67" – Онтарио, Канада

Архитектор Моше Сафди построил жилой комплекс Хабитат 67, который стал памятником архитектуры в Монреале. Экспериментальное сооружение было построено еще в 1967 году специально для Всемирной выставки. В здании размещено 146 квартир, на балконах у всех есть личный сад – на крыше у соседей.

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"Здание-чайник" – Цзянсу, Китай

В Китае, в городе Цзянсу, находится центр Wuxi Wanda в форме глиняного чайника. Сооружение официально зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса как самый большой чайник в мире. Застройщики The Wanda Group заявили, что потратили на строительство в 2014 году более 6 миллиардов долларов.

Башни "Абсолют" – Онтарио, Канада

Жилой комплекс из двух небоскребов в Онтарио построили в 2012 году. Эти парные постройки в народе называют башнями "Мерилин Монро" за красивые плавные формы. Дизайн разработал китайский архитектор Янсонг Ма. Башни светятся разноцветными огнями ночью, а днем отражают пейзажи вокруг благодаря зеркальному стеклу.

"Capital Gate" – Абу-Даби, ОАЭ

Все знают Пизанскую башню в Италии. На самом деле, это сооружение уже десять лет назад перестало быть самым "падающим" в мире, поскольку у небоскреба "Capital Gate" в Абу-Даби угол наклона больше. Здание попало в Книгу рекордов Гиннеса и официально считается "самым наклоненным". Его спроектировало британское архитектурное бюро RMJM.

"Kunsthaus" – Грац, Австрия

Художественный музей "Kunsthaus" снаружи напоминает космический корабль. Лондонские архитекторы Питер Кук и Колин Фурнье разработали проект постройки. В 2003 году здесь была открыта галерея произведений современного искусства. Дом экологичный, поскольку оборудован фотоэлектрическими панелями на крыше, которые генерируют энергию на нужды учреждения.

Ribbon Chapel – Ономити, Япония

Ribbon Chapel – самая необычная церковь мира, которую создал японский архитектор Хироши Накамура в 2013 году. Часовня находится на территории отеля в префектуре Хиросима. Горный ландшафт обеспечивает великолепный вид на море и горы. Именно поэтому здесь обожают жениться японцы.

Turning Torso – Мальме, Швеция

Небоскреб Turning Torso расположен на берегу залива Эресунн в Швеции. Здание спроектировано испанским архитектором Сантьяго Калатровой в 2005 году. Это второе по высоте сооружение в Европе, к тому же, перекрученное на 45 градусов.

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