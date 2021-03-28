10 мистических сооружений, тайна которых не разгадана наукой. Видео

В сети показали видеоподборку о десяти древних конструкциях, тайну которых не могут разгадать современные ученые.

Так, в частности, археологи спорят о том, как были построены пирамиды в Египте, пишет журнал Travel Ask. В настоящее время остается непонятным, как люди могли перемещать гигантские каменные блоки без помощи техники.

А в городе Баальбек, Ливан, хранится камень длинойв 20 метров и шириной в 4 метра. Для науки является загадкой то, как в древности люди сумели создать такой гладкий монолитный блок весом почти 60 тысяч тонн и, более того, смогли сдвинуть его с места.

В деревне Эллор, в штате Махараштра в Индии можно увидеть крупнейший из известных на весь мир скальных индуистских храмов под названием Кайласанатха.

Здание, покрытое искусными религиозными статуями, которые в те времена было достаточно не просто сделать, расположено в скале на глубине 33 метра. Как и другие пещерные здания, Кайласанатха была вырезана вручную. Но способ, при помощи которого индийцы это сделали, остается загадкой.

На дне Галилейского моря ученые обнаружили довольно необычное сооружение, напоминающее пирамиду. Оно построено из базальтовых валунов весом не один десяток тонн. Точный возраст пирамиды специалистам определить не удалось, но они выяснили, что ей как минимум 2 тысячи лет.

По одной из версий, конструкция могла быть рыбной фермой. Похожие сооружения археологи находили вблизи берегов Галилейского моря. Еще часть ученых предполагает, что строение могло быть своеобразной гробницей или объектом древнего культа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали снимки "тайного" поселка, существующего на окраине Киева. Он расположен в лесу в Оболонском районе столицы.