7 самых красивых домов мира, в которых можно остановиться. Фото

Многие надеются, что вскоре страны откроют свои границы, и можно будет ездить в разные уголки планеты.

А пока нам остается лишь планировать свои путешествия мечты, отмечая возможность отдохнуть в самых красивых домах мира. OBOZREVATEL собрал фото и описания необычных жилищ, в которых можно остановиться, как только оживет туризм.

1. Дом со стеклянными стенами в Калифорнии

Аренда на Airbnb – $476 за ночь

После просмотра голливудского фильма, порой так и хочется представить себя звездой в роскошном доме с панорамными окнами. И если открыть визу в Америку, то свою мечту можно легко воплотить, сняв дом в Калифорнии, почти такой же, как у Илона Маска, популярных звезд и самых богатых айтишников мира Кремниевой долины. Вид на холмы из спальни, стеклянные стены, самые прогрессивные технологии – что еще нужно, чтобы почувствовать себя хозяином своей жизни.

Отметим, что этот дом вошел в топ-10 самых стильных по версии платформы Airbnb.

2. Настоящий замок во Франции

Аренда на Hometogo – $2 299 за ночь на 20 человек

Неповторимым стилем французской архитектуры можно насладиться сполна, поехав отдыхать в настоящее готическое поместье XVIII века. В этом особняке можно почувствовать себя героем "Бриджертонов" или диснеевских сказок. Территория усадьбы занимает целых восемь гектаров, а сам замок окружает французский сад и густой лес. Также вблизи находится средневековая деревня, в которой проживает обслуживающий персонал поместья.

3. Дом в пещере в Греции

Аренда на Airbnb – $388 за ночь

С 1875 года здесь отдыхали моряки после дальних плаваний. Сейчас эти пещеры переделали под современный дом с интерьером в белоснежно-голубых тонах, добавили элементы из камня и плитки. А главная изюминка этого места – открытый бассейн с панорамным видом на все побережье Санторини.

4. Дом с видом на северное сияние в Исландии

Аренда на Booking – $481 за ночь

Этот коттедж для отпуска расположен на Золотом кольце Исландии, в 2 км от знаменитой достопримечательности Керида. Главное в этом таунхаусе – не его просторные спальни в скандинавском стиле, а расположение: из каждой точки дома открывается вид на уникальное северное сияние, которое можно увидеть только здесь. Идеальное место для уединения и размышлений о жизни.

5. Вилла в восточном стиле в Танзании

Аренда на Tripadvisor –​​​​​​​ $800 за ночь

Сам дом напоминает огромный каменный шатер, в котором явно побывал Джинн из "Аладдина" и позаботился, чтобы все ваши желания сбывались по щелчку пальцев. В этой вилле вы найдете и огромный бар, и просторную спальню под звездным небом, и даже джакузи на балконе. Но самое привлекательное здесь – выход к одному из лучших пляжей юго-восточного побережья Занзибара. Именно эти виды круглый год стоят на заставках компьютеров офисных служащих.

6. Футуристическая вилла в Хорватии

Аренда на Airbnb –​​​​​​​ $2 826 за ночь

Этот особняк как будто только сошел с экранов кино: неоновая подсветка, расшитые диваны с золотой подставкой, барные стойки. В нем есть все, чего только пожелает душа современного Гэтсби: бассейн, своя лодка, живописные балконы с видом на горы и озера. Кроме того, вилла находится в отдалении от населенных пунктов, поэтому позволит побыть наедине со своими мыслями и вдали от городской суеты.

7. Дом в тропических садах Убуде на Бали

Аренда на Airbnb –​​​​​​​ $197 за ночь

Эта элегантная вилла с собственным большим бассейном расположилась прямо среди рисовых полей Бали. В ней есть все, что нужно для отдыха среди джунглей острова: большие спальни с ванными, бар, красивый бассейн. Кроме того, к услугам гостей будет свой шеф-повар, однако ему нужно будет платить отдельно за продукты и готовку.

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