В Ялте оккупанты уничтожили музей Леси Украинки. Фото

Музей легенды украинской поэзии и прозы Леси Украинки в Крыму уничтожили оккупанты. Преступные власти полуострова убрали большинство упоминаний о литераторе, хотя после 2014 года они еще информировали крымчан об истории ее жизни на полуострове.

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Впервые о нововведениях оккупантов рассказал "Голос Крыма", который провел мониторинг культурных учреждений. Они также показали старую и новую таблички.

"На самом доме, где размещался музей, висят охранная и мемориальная таблицы советской поры, напоминающие о пребывании здесь Леси Украинки в конце XIX века. Однако уже новая пластиковая табличка перед историческим зданием рассказывает, что здесь под эгидой "Ялтинского историко-литературного музея" действуют экспозиция "Ялта. Век ХІХ (история, музыка и литература)" и выставка, посвященная архитектору того времени Николаю Краснову. О Лесе Украинке – ни слова", – сообщили журналисты.

Ранее на втором этаже здания можно было узнать о пребывании поэтессы в Ялте. Сейчас только редкие фотографии литератора на витринах и письменный столик Леси Украинки напоминают о ней.

Заместитель постоянной представительницы президента в АР Крым Ольга Курышко в комментарии "Суспільне Крим" объяснила, что оккупанты планомерно вытесняют упоминания об Украине.

"В 2015 году музей был переименован в "Ялтинский исторический музей". Там уже не было упоминания о том, что это музей Леси Украинки. Затем он был якобы закрыт на реконструкцию на очень долгий период. И вот недавно он был открыт, уже под другой названием, реконструированный, без экспозиций, которые были раньше", – рассказала Курышко.

Она предположила, что оккупанты могли уничтожить или вывезти экспозицию, посвященную поэтессе. Внешний вид и наполнение музея были коренным образом изменены. Сейчас там рассказывают о российских культурных деятелях, побывавших в Ялте.

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