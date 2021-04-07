7 самых необычных домов в Украине: здание-волна, кроссворд и другие. Фото

В Украине есть множество интересных и необычных сооружений. Зачастую это рестораны и музеи, которые специально построены с целью привлечь клиентов и туристов.

Но в нашей стране есть также много частных домов, которые запоминаются своей необычной архитектурой. И расположены такие здания не только в столице, но даже в небольших поселках. OBOZREVATEL решил сделать подборку самых необычных домов, которые были построены в Украине.

1. Дом "Волна", Одесса

Одесский архитектор Николай Матющенко создал настоящее произведение искусства на одесском побережье. Его творение в стиле "бионической архитектуры" находится на 11-й станции Большого Фонтана, на пляже "Чайка". Дом повторяет очертания волны, а изогнутые линии почти не предусматривают прямых углов. На первый взгляд кажется, что дом построен из зефира.

По слухам, эта морская дача принадлежит местному олигарху Борису Кауфману, а по другим сведениям – одному из владельцев "Финбанка" Александру Мамонтенко.

2. Сказочный домик в Старом Солотвине, Бердичевский район, Житомирская область

Этот домик когда-то принадлежал рыбакам, а сейчас стал узнаваемым туристическим объектом не только Бердичевщины, но и всей Житомирской области. Он стоит на Острове любви, что находится посреди реки Коднянка, и выглядит по-настоящему сказочно. Сейчас дом пустует, а входные двери закрыты, да и мост к нему уже начинает разрушаться. Но это не отпугивает туристов, которых с каждым годом становится все больше.

3. Дом-стена, Одесса

Одна из визиток Одессы – Дом-стена, который еще называют "Карточный дом", "Плоский дом", "Ведьмин дом" и "Дом теней". С первого взгляда этот дом не отличатся от других, но если подойти с определенной стороны, то он становится плоским. Дело в том, что боковые стены построены под острым углом, благодаря чему и создается оптическая иллюзия. Внутри же плоский дом представляет собой настоящий клад – здесь усилиями жителей были сохранены старинные интерьеры: мраморные лестницы, изящную лепнину на потолках и кованые перила.

4. Перевернутый дом в Полянице, Ивано-Франковская область

По дороге из Яремче на курорт Буковель сложно не заметить перевернутый дом в селе Поляница. Хотя в Европе такие перевернутые дома уже не вызывают удивления, в Украине это первое и самое большое такое здание. Его общая площадь составляет 85 кв. м, а внутри располагается только одна просторная комната, где вся мебель и элементы декора прикручены к потолку.

5. Дом скульптора Голованя, Луцк

Дом Николая Голованя – не просто жилье, а настоящее произведение искусства, созданное местным скульптором самостоятельно. Само сооружение напоминает средневековый замок с чертами готики и барокко. Всего в доме более 500 скульптур, каждая из которых имеет свою историю. При входе есть барельеф с изображением всех членов семьи. Особыми и ценными являются творения сына скульптора, которые отец выкупил после смерти парня.

Расположен необычный замок на берегу реки Стырь на территории заповедника "Старый Луцк".

6. Дом под скалой, Чуфут-Кале

Место, где расположено село Староселье (бывший Салачик), является памятником истории. Еще 150 лет назад в этом пещерном городе жили люди. К концу XVIII века в Чуфут-Кале насчитывалось около 200 домов караимов. Одним из самых потрясающих является дом под скалой, белые стены которого упираются в каменную крышу. Однако история именно этого дома неизвестна.

7. Дом-кроссворд, Львов

Это здание вошло в рейтинг самых странных современных зданий Европы под названием "Crossword Tower". Многоквартирный дом имел все шансы стать очередным безликим новостроем Львова, но автор проекта Сергей Петлюк решил добавить оригинальности. Ранее во Львове распространялись буклеты с заданиями к решению этого кроссворда, а ночью включалась специальная подсветка стены, чтобы нанесенные специальной краской буквы начали отражаться в клетках. К сожалению, освещения дома уже нет.

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