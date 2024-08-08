Увидеть Париж и умереть? Топ-7 поразительных городов мира, которые стоит посетить всем

Путешествия для многих стали способом расслабиться, отдохнуть от обыденности и узнать много интересного о культурах и обычаях других стран. Впрочем, сколько бы вы ни посетили непопулярные места для туризма, главные мировые города точно должны быть в списке тех, где вы успели побывать.

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Но, как отмечает Express, если своими глазами не увидеть самые популярные и красивые достопримечательности искусства и культуры, можно считать, что поездка была бесполезной. Поэтому их обязательно нужно посетить, прежде чем умереть.

В Нью-Йорке, США, путешествие будет незавершенным, если вы не прогуляетесь по Центральному парку, или не просмотрите шоу в Бродвейском театре. В Кейптауне, ЮАР, нужно посетить Роббенэйланд, который внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он символизирует демократичность и силу человеческого духа.

А поездка в Париж, Франция, не может пройти без вечернего созерцания мерцания Эйфелевой башни.

Нью-Йорк, США

Таймс-Сквер Центральный парк Статуя Свободы Улица Бродвей и театральный район Эмпайр Стейт Билдинг Бруклинский мост

Кейптаун, ЮАР

Столовая гора Ботанический сад Кирстенбош Набережная Виктории и Альберта (V&A Waterfront) Роббенэйланд Пляж "Боулдерс-Бич" Грут Констанция

Токио, Япония

Токийский национальный музей Музей студии Ghibli Синдзюку (Золотая Роща) Перекресток Сибуя Императорский дворец Монастырь Сэнсо-Дзи

Париж, Франция

Эйфелева башня Галерея Лафайет Триумфальная арка Лувр Мулен Руж Монмартр

Рим, Италия

Колизей Фонтан Треви Базилика Святого Петра Сикстинская капелла Пантеон Испанская лестница

Лос-Анджелес, США

Universal Studios Hollywood Музей искусств Лос-Анджелес Обсерватория Гриффита Центр Гетти Знак Hollywood Пирс Санта-Моники

Амстердам, Нидерланды

Музей Анны Франк Музей Ван Гога Королевский дворец Парк Вонделла Де Валлен

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