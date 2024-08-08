Увидеть Париж и умереть? Топ-7 поразительных городов мира, которые стоит посетить всем
Путешествия для многих стали способом расслабиться, отдохнуть от обыденности и узнать много интересного о культурах и обычаях других стран. Впрочем, сколько бы вы ни посетили непопулярные места для туризма, главные мировые города точно должны быть в списке тех, где вы успели побывать.
Но, как отмечает Express, если своими глазами не увидеть самые популярные и красивые достопримечательности искусства и культуры, можно считать, что поездка была бесполезной. Поэтому их обязательно нужно посетить, прежде чем умереть.
В Нью-Йорке, США, путешествие будет незавершенным, если вы не прогуляетесь по Центральному парку, или не просмотрите шоу в Бродвейском театре. В Кейптауне, ЮАР, нужно посетить Роббенэйланд, который внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он символизирует демократичность и силу человеческого духа.
А поездка в Париж, Франция, не может пройти без вечернего созерцания мерцания Эйфелевой башни.
Нью-Йорк, США
- Таймс-Сквер
- Центральный парк
- Статуя Свободы
- Улица Бродвей и театральный район
- Эмпайр Стейт Билдинг
- Бруклинский мост
Кейптаун, ЮАР
- Столовая гора
- Ботанический сад Кирстенбош
- Набережная Виктории и Альберта (V&A Waterfront)
- Роббенэйланд
- Пляж "Боулдерс-Бич"
- Грут Констанция
Токио, Япония
- Токийский национальный музей
- Музей студии Ghibli
- Синдзюку (Золотая Роща)
- Перекресток Сибуя
- Императорский дворец
- Монастырь Сэнсо-Дзи
Париж, Франция
- Эйфелева башня
- Галерея Лафайет
- Триумфальная арка
- Лувр
- Мулен Руж
- Монмартр
Рим, Италия
- Колизей
- Фонтан Треви
- Базилика Святого Петра
- Сикстинская капелла
- Пантеон
- Испанская лестница
Лос-Анджелес, США
- Universal Studios Hollywood
- Музей искусств Лос-Анджелес
- Обсерватория Гриффита
- Центр Гетти
- Знак Hollywood
- Пирс Санта-Моники
Амстердам, Нидерланды
- Музей Анны Франк
- Музей Ван Гога
- Королевский дворец
- Парк Вонделла
- Де Валлен
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