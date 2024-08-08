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Увидеть Париж и умереть? Топ-7 поразительных городов мира, которые стоит посетить всем

Катерина Галущенко
Места
2 минуты
393
Увидеть Париж и умереть? Топ-7 поразительных городов мира, которые стоит посетить всем

Путешествия для многих стали способом расслабиться, отдохнуть от обыденности и узнать много интересного о культурах и обычаях других стран. Впрочем, сколько бы вы ни посетили непопулярные места для туризма, главные мировые города точно должны быть в списке тех, где вы успели побывать.

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Но, как отмечает Express, если своими глазами не увидеть самые популярные и красивые достопримечательности искусства и культуры, можно считать, что поездка была бесполезной. Поэтому их обязательно нужно посетить, прежде чем умереть.

В Нью-Йорке, США, путешествие будет незавершенным, если вы не прогуляетесь по Центральному парку, или не просмотрите шоу в Бродвейском театре. В Кейптауне, ЮАР, нужно посетить Роббенэйланд, который внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он символизирует демократичность и силу человеческого духа.

А поездка в Париж, Франция, не может пройти без вечернего созерцания мерцания Эйфелевой башни.

Нью-Йорк, США

Увидеть Париж и умереть? Топ-7 поразительных городов мира, которые стоит посетить всем
  1. Таймс-Сквер
  2. Центральный парк
  3. Статуя Свободы
  4. Улица Бродвей и театральный район
  5. Эмпайр Стейт Билдинг
  6. Бруклинский мост

Кейптаун, ЮАР

Увидеть Париж и умереть? Топ-7 поразительных городов мира, которые стоит посетить всем
  1. Столовая гора
  2. Ботанический сад Кирстенбош
  3. Набережная Виктории и Альберта (V&A Waterfront)
  4. Роббенэйланд
  5. Пляж "Боулдерс-Бич"
  6. Грут Констанция

Токио, Япония

Увидеть Париж и умереть? Топ-7 поразительных городов мира, которые стоит посетить всем
  1. Токийский национальный музей
  2. Музей студии Ghibli
  3. Синдзюку (Золотая Роща)
  4. Перекресток Сибуя
  5. Императорский дворец
  6. Монастырь Сэнсо-Дзи

Париж, Франция

Увидеть Париж и умереть? Топ-7 поразительных городов мира, которые стоит посетить всем
  1. Эйфелева башня
  2. Галерея Лафайет
  3. Триумфальная арка
  4. Лувр
  5. Мулен Руж
  6. Монмартр

Рим, Италия

Увидеть Париж и умереть? Топ-7 поразительных городов мира, которые стоит посетить всем
  1. Колизей
  2. Фонтан Треви
  3. Базилика Святого Петра
  4. Сикстинская капелла
  5. Пантеон
  6. Испанская лестница

Лос-Анджелес, США

Увидеть Париж и умереть? Топ-7 поразительных городов мира, которые стоит посетить всем
  1. Universal Studios Hollywood
  2. Музей искусств Лос-Анджелес
  3. Обсерватория Гриффита
  4. Центр Гетти
  5. Знак Hollywood
  6. Пирс Санта-Моники

Амстердам, Нидерланды

Увидеть Париж и умереть? Топ-7 поразительных городов мира, которые стоит посетить всем
  1. Музей Анны Франк
  2. Музей Ван Гога
  3. Королевский дворец
  4. Парк Вонделла
  5. Де Валлен

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