Бывшая ведущая 'Орла и Решки' назвала страну, в которую хотела бы вернуться снова, но без камер

Певица и бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде рассказала, в какую страну она хотела бы вернуться после того, как побывала там несколько дней вместе со съемочной командой проекта. Расположено это государство на материке Евразия и является местом расположения самой высокой вершины в мире.

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Как сказала Мишель Андраде в подкасте Валерии Дидковской, это – Непал, соседствующий с Индией и Китаем. По словам экс-ведущей, в этой стране она находилась всего три дня вместе со съемочной командой, поэтому хотела бы там пожить несколько месяцев.

"Мне очень понравилось, потому что культура европейская и латино-американская очень отличается. Люди там другие, религия, еда. Ты ходишь по этим улицам и все новое. Вот это, мне кажется, место, которое внутри меня что-то пробудило и я такая: "Блин, у тебя такой крутой шанс! Давай, наслаждайся. Работай, но наслаждайся". Непал открыл во мне второе дыхание", – поделилась Мишель Андраде.

Она напомнила, что эта страна славится своей развитой духовностью и является местом, где родился Будда. Именно поэтому певица хочет съездить туда на отдых вроде такого, за которым украинские звезды летят на Бали или Мальдивы.

"Пожить там три-четыре месяца. Не очень долго. Для опыта, для того чтобы не просто три дня (съемочные. – Ред.) там быть и все в работе, а для того, чтобы пойти туда, куда я хочу, узнать больше, больше говорить с людьми. Там очень духовные люди, поэтому я бы наверняка в какой-нибудь ретрит поехала", – добавила ведущая.

Непал – страна с богатой историей, культурой и природными красотами. Она является родиной Гималаев, включая Эверест, самую высокую вершину мира, что делает страну популярным местом для альпинизма. Непал считается духовным центром, ведь здесь родился Будда. Страна имеет уникальную культуру, где индуизм и буддизм тесно переплетены, а святыни, такие как Пашупатинах и Сваямбхунатх, являются важными местами паломничества. Непал также известен своим гостеприимством, разнообразной кухней и яркими фестивалями, такими как Дашайн и Тихар.

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