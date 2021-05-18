Ученый сказал, как с Земли могли занести жизнь на Марс

Космические мисси уже могли доставить живые организмы с Земли на Марс. По мнению ученых, некоторые микроорганизмы могли пережить тщательную стерилизацию и длительное космическое путешествие.

Об этом для ВВС пишет генетик из Корнельського университет (США) Кристофер Мейсон. Он отметил, что человечество отправило на Красную планету уже около 30 аппаратов.

"Космические аппараты строятся в стерильных помещениях с воздушными фильтрами и строгими процедурами биоконтроля. По протоколам, на каждом квадратном метре могут оставаться лишь несколько сотен частиц и не более нескольких десятков спор. Но достичь нулевой биомассы практически невозможно. Микробы существуют на Земле миллиарды лет, и они – везде. Они внутри нас, на наших телах и вокруг нас. Некоторые из них могут выдержать любую стерилизацию", – рассказал ученый.

Мейсон отметил, что были найдены микроорганизмы, устойчивые к радиации и способные выживать в очень холодной среде.

При этом генетик подчеркнул, когда микроорганизмы достанутся Марса, после стерилизации и облучения, их геномы могут измениться так сильно, что они будут казаться внеземными организмами.

"Однако если мы действительно обнаружим признаки жизни на Марсе, его происхождение скорее всего будет земным. Первые два советских зонды высадились на марсианскую поверхность еще в 1971 году, в 1976-м туда прибыл американский марсоход Viking 1", – сказал он.

Мейсон добавил, что первые аппараты с образцами марсианских материй вернутся на Землю в 2032 году и тогда ученые смогут начать искать в них жизнь.

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