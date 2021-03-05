Китайский зонд прислал новые фото Марса

Китай опубликовал новые фото поверхности Марса, полученные с помощью космического зонда Tianwen-1.

Национальное космическое управление Китая (CNSA) показало изображения Красной планеты в высоком разрешении, передает CGTN.

Панхроматические (черно белые) изображения были получены камерой на расстоянии от 330 до 350 километров от поверхности Марса. На снимке показаны небольшие кратеры, гребни, дюны и другие детали на поверхности планеты. Диаметр самого большого кратера оценивается примерно в 620 метров.

Цветное изображение было получено камерой среднего разрешения и показывает северную полярную область Марса.

Напомним, ранее китайский зонд Tianwen-1 сделал первый снимок Марса на расстоянии 2,2 млн километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, марсоход Perseverance прислал на Землю новые фото Марса, где ровер ищет признаки древней жизни на планете.