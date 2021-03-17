Ученые рассказали, куда на Марсе исчезла вода

Вода на Марсе могла уйти под кору планеты и сейчас там существует в форме минералов.

К такому выводу пришли ученые, которые изучали Красную планету. В исследовании использовали данные, собранные орбитальными зондами и марсоходами на планете и с метеоритов, передает Science journal.

В своей работе планетологи создали компьютерную модель того, как вода постепенно исчезала с планеты. Они отметили, что более четырех миллиардов лет назад Марс был теплее и влажнее и, возможно, с более мощной атмосферой. Вода на поверхности планеты могла собираться в кратерах.

По мнению исследователей, на Марсе могло быть столько воды, чтобы образовать на поверхности океан с глубиной от 100 метров до километра.

"Мы давно знаем о том, что Марс был гораздо более влажным во времена его ранней истории. Однако невыясненным вопросом оставалась судьба той воды. Из исследований марсианской атмосферы мы уже знаем, что какое-то количество воды исчезло в космосе, а залежи льда на поверхности и под ней свидетельствуют, что часть воды заморожена", – рассказал ученый-планетолог доктор Петер Гриндрод из Лондонского естественнонаучного музея.

Разработанная исследователями компьютерная модель показала, что от 30% до 99% начальной марсианской воды вошло в состав минералов, которые "похоронены" в коре планеты.

"Когда кора меняется, она впитывает воду – жидкую воду – и связывает ее с гидратированными минералами так, что вода фактически находится в ловушке", – пояснила автор исследования профессор Бетани Ехлманн из Калифорнийского технического института в США.

Гриндрод добавил, что возможно большая часть воды содержится в скалах Марса.

"И хотя большинство жидкой воды, вероятно, исчезла через полтора миллиарда лет с момента формирования Марса, сейчас мы видим присутствие гидратированных минералов на поверхности, в регионах вроде кратера Езеро, где сейчас находится марсоход Perseverance", – объяснил ученый.

По мнению исследователей, Марс потерял воду в период между 4,1 и 3,7 млрд лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Марсе обнаружили незамерзающие озера с водой.