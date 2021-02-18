Уникальный марсоход NASA начал посадку на "красную планету". Онлайн-трансляция исторического события

Марсоход NASA с названием Perseverance, несущий на себе беспилотный вертолет Ingenuity, вечером в четверг, 18 февраля, должен высадиться на Марс.

Запуск американского ровера в космос состоялся еще в июле 2020 года. Аппарат семь месяцев летел к "красной планете" и преодолел около 471 млн км. Приземление транслирует онлайн Аэрокосмическое управление США в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Критическая фаза миссии начнется не ранее 22:30, а сам момент приземления запланирован на 22:55. В NASA ранее анонсировали, что с новейшей аппаратурой это будет "самая точная посадка в истории".

Как пояснило американское комическое агенство, перед спуском от Perseverance отделится и сгорит в атмосфере полетный модуль, который поддерживал его системы и корректировал траекторию.

Вскоре после этого наступит семиминутное падение на поверхность, известное как семь минут ужаса: когда ровер, спрятанный от сильнейшего нагрева об атмосферу (до 2100°С), потеряет связь с Землей и сядет на поверхность в автоматическом режиме. Затем аппарат должен проверить свои системы и подать сигнал.

Отметим, ровер впервые оснастили микрофонами и камерами, которые дадут возможность услышать звуки посадки и увидеть это событие.

Планируемая схема посадки на видео:

Отметим, на Twitter-странице NASA рассказали, что считали дни до посадки марсохода с помощью шариков, которые перекладывали с банки с изображением Земли в емкость с изображением "красной планеты". 18 февраля ученые сообщили, что последний шарик отправился к "Марсу" и "этот день" настал.

Perseverance должен сесть в кратере Езеро, где в древности находилась дельта реки. Ученые считают, что именно в этом месте миллиарды лет назад могла существовать жизнь. Поиск ее следов – одна из основных задач ровера США следующего поколения.

Аппарат также займется изучением климата и геологии Марса, соберет образцы грунта в герметичные пробирки, предназначенные для доставки на Землю в рамках проекта MSR (Mars Sample Return Mission), проверит технологию производства кислорода из атмосферы и доставит на планету чип с именами людей и табличку в честь врачей Земли.

Миссия Perseverance рассчитана на один марсианский год (около двух земных, день на Марсе примерно на 40 минут длиннее, чем на нашей планете), но в случае успеха может быть расширена.

Подобных задач, которые стоят перед Perseverance, ученые ранее не ставили.

Прямая трансляция высадки аппарата на Марсе:

Ровер Perseverance после приземления должен запустить несколько пиротехнических устройств, сняв крышки с камер, установленных на борту (всего їх 23), передает Scientific American. Затем он сделает изображения спереди и сзади и отправит их на Землю. Далее аппарат будет заряжать батареи до следующего дня на Марсе.

В течение следующих нескольких дней Perseverance выполнит ряд важных задач, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих систем. Он подтвердит свое точное местоположение, используя положение Солнца, продолжит передавать снимки окружающей среды.

На все это должно уйти около четырех-пяти дней. Следующие пять дней будут потрачены на переход от программного обеспечения, которое ровер использовал для посадки, на программное обеспечение, необходимое для работы на поверхности.

Затем марсоход проверит свою роботизированную руку, которая будет использоваться для сбора и хранения образцов, а также сделает свои первые "шаги". Команда ученых тем временем будет изучать изображения места посадки, готовясь к серьезному испытанию – первому полету на Марсе.

Марсианский вертолет Ingenuity с четырьмя вращающимися лопастями впервые попытается осуществить аэродинамический полет в небе над другой планетой.

С 11 по 60-й дни миссии ученые будут работать с Ingenuity. Так, сперва предстоит найти место для пуска вертолета – в пределах 10 дней поездки или же 1 км от места посадки. Сам марсоход способен преодолевать около 100 метров в день.

Развертывание систем Ingenuity на месте займет несколько дней. Ожидается, что не больше марсианской недели.

Далее у аппарата есть 30-дневный период для выполнения до пяти автономных полетов, каждый продолжительностью до 90 секунд. Полеты начнутся низко и будут короткими, но в конечном итоге должны перейти на более значительные высоты и расстояния, возможно, в несколько сотен метров.

С 60 по 100-й дни миссии начнется движение к основным научным целям. Ученые планируют исследовать дельту реки, собирать образцы пород и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракета Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетный дрон Ingenuity на борту отправилась в космос 30 июля. Видео этого события можно посмотреть по ссылке.

В ноябре-2020 Perseverance прислал на Землю звук, записанный им в космосе.