Уникальный марсоход NASA начал посадку на "красную планету". Онлайн-трансляция исторического события

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Наука
4,1 т.
Марсоход Perseverance

Марсоход NASA с названием Perseverance, несущий на себе беспилотный вертолет Ingenuity, вечером в четверг, 18 февраля, должен высадиться на Марс.

Запуск американского ровера в космос состоялся еще в июле 2020 года. Аппарат семь месяцев летел к "красной планете" и преодолел около 471 млн км. Приземление транслирует онлайн Аэрокосмическое управление США в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Критическая фаза миссии начнется не ранее 22:30, а сам момент приземления запланирован на 22:55. В NASA ранее анонсировали, что с новейшей аппаратурой это будет "самая точная посадка в истории".

Как пояснило американское комическое агенство, перед спуском от Perseverance отделится и сгорит в атмосфере полетный модуль, который поддерживал его системы и корректировал траекторию.

Вскоре после этого наступит семиминутное падение на поверхность, известное как семь минут ужаса: когда ровер, спрятанный от сильнейшего нагрева об атмосферу (до 2100°С), потеряет связь с Землей и сядет на поверхность в автоматическом режиме. Затем аппарат должен проверить свои системы и подать сигнал.

Отметим, ровер впервые оснастили микрофонами и камерами, которые дадут возможность услышать звуки посадки и увидеть это событие.

Схема приземления марсохода

Планируемая схема посадки на видео:

Отметим, на Twitter-странице NASA рассказали, что считали дни до посадки марсохода с помощью шариков, которые перекладывали с банки с изображением Земли в емкость с изображением "красной планеты". 18 февраля ученые сообщили, что последний шарик отправился к "Марсу" и "этот день" настал.

Скриншот

Perseverance должен сесть в кратере Езеро, где в древности находилась дельта реки. Ученые считают, что именно в этом месте миллиарды лет назад могла существовать жизнь. Поиск ее следов – одна из основных задач ровера США следующего поколения.

Аппарат также займется изучением климата и геологии Марса, соберет образцы грунта в герметичные пробирки, предназначенные для доставки на Землю в рамках проекта MSR (Mars Sample Return Mission), проверит технологию производства кислорода из атмосферы и доставит на планету чип с именами людей и табличку в честь врачей Земли.

Миссия Perseverance рассчитана на один марсианский год (около двух земных, день на Марсе примерно на 40 минут длиннее, чем на нашей планете), но в случае успеха может быть расширена.

Подобных задач, которые стоят перед Perseverance, ученые ранее не ставили.

Прямая трансляция высадки аппарата на Марсе:

Первые 100 дней миссии Perseverance на Марсе

  • Ровер Perseverance после приземления должен запустить несколько пиротехнических устройств, сняв крышки с камер, установленных на борту (всего їх 23), передает Scientific American. Затем он сделает изображения спереди и сзади и отправит их на Землю. Далее аппарат будет заряжать батареи до следующего дня на Марсе.

  • В течение следующих нескольких дней Perseverance выполнит ряд важных задач, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих систем. Он подтвердит свое точное местоположение, используя положение Солнца, продолжит передавать снимки окружающей среды.

  • На все это должно уйти около четырех-пяти дней. Следующие пять дней будут потрачены на переход от программного обеспечения, которое ровер использовал для посадки, на программное обеспечение, необходимое для работы на поверхности.

  • Затем марсоход проверит свою роботизированную руку, которая будет использоваться для сбора и хранения образцов, а также сделает свои первые "шаги". Команда ученых тем временем будет изучать изображения места посадки, готовясь к серьезному испытанию – первому полету на Марсе.

  • Марсианский вертолет Ingenuity с четырьмя вращающимися лопастями впервые попытается осуществить аэродинамический полет в небе над другой планетой.

  • С 11 по 60-й дни миссии ученые будут работать с Ingenuity. Так, сперва предстоит найти место для пуска вертолета – в пределах 10 дней поездки или же 1 км от места посадки. Сам марсоход способен преодолевать около 100 метров в день.

  • Развертывание систем Ingenuity на месте займет несколько дней. Ожидается, что не больше марсианской недели.

  • Далее у аппарата есть 30-дневный период для выполнения до пяти автономных полетов, каждый продолжительностью до 90 секунд. Полеты начнутся низко и будут короткими, но в конечном итоге должны перейти на более значительные высоты и расстояния, возможно, в несколько сотен метров.

  • С 60 по 100-й дни миссии начнется движение к основным научным целям. Ученые планируют исследовать дельту реки, собирать образцы пород и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракета Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетный дрон Ingenuity на борту отправилась в космос 30 июля. Видео этого события можно посмотреть по ссылке.

В ноябре-2020 Perseverance прислал на Землю звук, записанный им в космосе.

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