Опубликовано фото загадочных разломов на Марсе

Автоматическая станция Al Amal ("Надежда") сделала фото огромных разломов Cerberus Fossae на поверхности Марса.

Снимок опубликовала в Twitter государственный министр по передовым технологиям в Министерстве промышленности и передовых технологий правительства Объединенных Арабских Эмиратов Сара Аль Амири.

"Это монохромное изображение Cerberus Fossae, полученное камерой EXI. Фото было сделано около периапсиса на одной из последних переходных орбит, и поэтому это одно из изображений с самым высоким пространственным разрешением, которое будет делать EXI", – сообщила она.

Министр добавила, что Cerberus Fossae – это система трещин, простирающаяся более чем на 1000 км по поверхности Марса. Происхождение трещин может быть связано с близлежащими объектами, такими как вулканические системы Элизиум и Фарсис. Однако образование и история этих трещин остаются загадочными.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано первое фото поверхности Марса, которое сделала автоматическая станция Al Amal, запущенная Объединенными Арабскими Эмиратами.

Также Al Amal прислала удивительный снимок потухшего вулкана на Красной планете.