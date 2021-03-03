Perseverance отправил на Землю новые фото с Марса

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Наука
3,2 т.
Perseverance отправил на Землю новые фото с Марса

Марсоход Perseverance прислал на Землю новые фото Марса, где ровер ищет признаки древней жизни на планете.

Также аппарат изучает климат Красной планета и собирает образцы марсианских породы. Новые снимки опубликованы на сайте NASA .

Отмечается, Perseverance имеет усовершенствованный полезный набор научных инструментов для сбора информации о геологии, атмосферу и условия на Марсе. Например, камера High Resolution Imaging Experiment расположена высоко на мачте марсохода и помогает ему во время передвижения.

Также аппарат оборудован спектрометром PIXL, используемый для определения химических элементов на планете.

На этом изображении показана часть древней дельты в кратере Эзеро
Скалистый выступ, заметный на панораме, показывает, сколько деталей улавливают камеры марсохода
Perseverance отправил на Землю новые фото с Марса
Perseverance отправил на Землю новые фото с Марса
Край кратера Эзеро, к которому прибыл марсоход Perseverance
Поверхность Марса прямо под марсоходом в последние моменты перед посадкой
Изображение кратера Эзеро во время спуска
Perseverance имеет усовершенствованный полезный набор научных инструментов
Вид на марсоход, который позволяет хорошо рассмотреть спектрометр PIXL
Первое изображение марсоход Perseverance сделал с помощью камеры High Resolution Imaging Experiment

Как сообщал OBOZREVATEL:

космосМарсNASA