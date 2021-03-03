Perseverance отправил на Землю новые фото с Марса

Марсоход Perseverance прислал на Землю новые фото Марса, где ровер ищет признаки древней жизни на планете.

Также аппарат изучает климат Красной планета и собирает образцы марсианских породы. Новые снимки опубликованы на сайте NASA .

Отмечается, Perseverance имеет усовершенствованный полезный набор научных инструментов для сбора информации о геологии, атмосферу и условия на Марсе. Например, камера High Resolution Imaging Experiment расположена высоко на мачте марсохода и помогает ему во время передвижения.

Также аппарат оборудован спектрометром PIXL, используемый для определения химических элементов на планете.

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