Польша усиливает защиту границ: в случае войны Калининградская область будет мгновенно заблокирована

В конце декабря 2024 года западная пресса, в частности The Financial Times, сообщала о планах Польши в 2025 году реализовать проект строительства дороги до границы с Калининградской областью РФ. По официальной версии Варшавы, озвученной заместителем главы МВД Польши Мацеем Дущиком, это позволит польской армии оперативнее реагировать на возможные нарушения безопасности. Он также подчеркнул, что такие меры позволят его стране максимально приблизиться к 100-процентной пограничной безопасности. В частности, дополнительные инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы, о которых правительство Дональда Туска объявило в начале этого года, планируется завершить к середине 2025 года.

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Польша готовится надежно защитить границу с Беларусью

Польша также намерена завершить строительство пограничной стены и перекрыть границу с Беларусью до следующего лета, чтобы остановить потоки нелегальных мигрантов, искусственную организацию которых официальная Варшава считает гибридной войной России как против Европы в целом, так и против Польши в частности. Следует напомнить, что Польша начала строить пограничную стену и другие защитные сооружения в конце 2021 года, когда режим Александра Лукашенко впервые начал помогать тысячам нелегальных мигрантов попасть в Польшу и соседние страны Балтии. Как указывает The Financial Times, многие из этих мигрантов получили спонсорские билеты и визы, чтобы долететь с Ближнего Востока и Африки до Москвы или Минска, а затем автобусом добраться до польской границы.

В других материалах западной печати сообщается, что премьер-министр Дональд Туск поставил борьбу с "гибридной войной" России на первое место в своей повестке дня, включая размещение дополнительных войск в буферной зоне вдоль границы с Беларусью. В частности, его правительство устанавливает камеры ночного видения и тепловизоры, строит новый путь для патрулирования границы и укрепляет пятиметровый стальной забор, который предыдущее правительство начало строить еще в 2022 году. При этом указывается, что Польша тратит более 2,5 млрд злотых (587 млн евро) на укрепление границы, половину из которых польское правительство Туска выделяет для того, чтобы быть готовым к новым попыткам беларуского президента Лукашенко "усиливать конфликт" и саботировать укрепленную пограничную инфраструктуру Польши.

Европа также собирается усилить защиту общей границы с РФ

Варшава призвала партнеров по Евросоюзу внести финансовые взносы в отдельный военный проект под названием "Восточный щит", который должен стать частью собственной защиты Европы от дальнейшей российской агрессии. Сообщается, что польское правительство выделило 10 миллиардов злотых на этот проект, предусматривающий новые системы воздушного наблюдения, противотанковые заграждения, рвы и другие фортификационные сооружения. Деньги выделяются из оборонного бюджета Польши, который в следующем году достигнет 4,7% ВВП, что станет самым высоким показателем среди стран НАТО. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель выделит 170 млн евро странам, имеющим общую границу с Россией и Беларусью, чтобы противостоять "гибридным угрозам от неприемлемого использования Россией и Беларусью миграции как оружия".

Калининградская область будет мгновенно заблокирована в случае войны против НАТО

Следует отметить дальновидность польского правительства, которое начинает укреплять границы задолго до появления реальных военных угроз, чего не хватало Украине в 2021-м – начале 2022 года. Как можно констатировать из печального опыта Украины, незаметно организовать вторжение в Европу России уже никогда не получится. Любые масштабные наземные операции потребуют хотя бы несколько месяцев накопления войск, техники, боеприпасов, запасов топлива, полевых госпиталей и т.п. – всего того, что происходило в свое время на украинских границах, но было проигнорировано. В случае Польши Калининградская область является фактическим плацдармом России в Европе, но положение эксклава делает любую концентрацию войск там весьма уязвимой для ответных ударов. Это означает, что для самой области можно мгновенно организовать сухопутную, воздушную, а затем и морскую блокаду силами флотов НАТО в Балтийском море. Именно для этого Польша и готовит инфраструктуру на примере построения дорог для обеспечения собственной военной группировки вблизи Калининграда.

Пока Россия воюет против Украины, вторжение Европе не грозит

Необходимо констатировать, что пока российская армия ведет боевые действия на территории Украины, у нее просто физически нет ресурсов для организации каких-либо серьезных угроз вторжения в страны НАТО, будь то Польша, Финляндия или страны Балтии. И если личный состав Россия продолжает пополнять, то огромные потери танков, бронированных машин и артиллерии не позволят ей выставить против стран НАТО полноценные ударные группировки. При этом армии стран НАТО имеют надлежащую комплектацию, паритет в ракетном вооружении и тотальное преимущество в авиации. Поэтому каждый день, месяц и год украинского сопротивления российской агрессии делает невозможными любые попытки России угрожать Европе вторжением. Именно поэтому европейские страны не слишком торопятся с мирными инициативами для Украины, наблюдая, как наша страна собственной кровью оттягивает потенциально возможную войну на границах Европы.