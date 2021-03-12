В сети показали удивительное фото потухшего вулкана на Марсе

Автоматическая станция Al Amal ("Надежда") Объединенных Арабских Эмиратов, которую успешно вывели на орбиту Марса в начале февраля 2021 года, прислала удивительный снимок потухшего вулкана на Красной планете.

Речь идет о горе Олимп (лат. Olympus Mons), которая является самой высокой в Солнечной системе. Фото опубликовали в Twitter Hope Mars Mission (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что камера тепловизора Emirates eXplorer Imager (EXI) отразила этот вид на Олимп с высоты 13 007 километров.

"Цвет создается из красного, зеленого и синего изображений EXI", – подписали снимок в сети.

Известно, что ОАЭ стала первой арабской страной в истории, которая отправила миссию к Красной планете. На первом снимке, который Al Amal направила 14 февраля, можно заметить три щитовых вулкана на Марсе, в том числе и гору Олимп.

Астрономам, которые наблюдают Красную планету через телескопы на Земле, такое зрелище хорошо знакомо, но для спутников это редкий снимок. В частности, спутники традиционно размещают близко к планете для получения фотографий поверхности с высоким качеством, их также используют как станции ретрансляции для связи с Землей.

Недавно марсоход Curiosity сделал новое фото с Марса, показав местность, которую назвали холм "Мон-Мерку".

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