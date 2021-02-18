Ровер Perseverance показал первые фото Марса после посадки
Марсоход NASA Perseverance, который успешно приземлился на "красную планету" в четверг, 18 февраля, передал ученым на Земле первые фотографии поверхности.
Снимки, а также видео приземления показали в Twitter-акаунте миссии NASA's Perseverance Mars Rover. Отметим, аппарат сел на Марс в 22:56 (по Киеву).
Приземление произошло в кратере Езеро, как и планировали ученые (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На марсоходе установлено 23 камеры. Первые две фотографии Perseverance сделал впереди и позади себя.
"Привет, мир. Мой первый взгляд на мой вечный дом. И еще один взгляд позади меня. Добро пожаловать в кратер Езеро", – написали на странице марсохода в социальной сети.
Вся посадочная операция заняла семь минут, десантный модуль вошел в атмосферу в 22:48.
Через четыре минуты Perseverance выпустил парашюты, сбросил тепловой щит, после – активировал радарный инструмент, чтобы определить расстояние до поверхности. Далее была сброшена задняя оболочка и запустилась тормозная система "Небесный кран", которая снизила скорость аппарата. В итоге ровер опустился на Марс на нейлоновых шнурах.
Вместе с марсоходом на планету прибыл первый беспилотный вертолет Mars Helicopter, который должен впервые взлететь над поверхностью другого космического объекта.
Behold! @NASAPersevere's first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi— NASA (@NASA) February 18, 2021
Более детально о миссии Perseverance читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ракета Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетным дроном Ingenuity на борту отправились в космос 30 июля. Видео этого события можно посмотреть по ссылке.
В ноябре 2020-го Perseverance прислал на Землю звук, записанный им в космосе.