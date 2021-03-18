Perseverance заснял на Марсе "пылевого дьявола": в NASA показали кадры
Марсоход NASA с названием Perseverance впервые заснял вихрь пыли, называемый "пылевым дьяволом", над поверхностью Красной планеты.
Кадры события 17 марта показали на Twitter-станице "NASA's Perseverance Mars Rover", которую пресс-служба американского космического агенства ведет от имени ровера (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Так, марсоход "написал": "Заметил "пылевого дьявола". Вы можете увидеть его на расстоянии, позади моей роботизированной руки".
В сообщении уточняется, что изображения, обнародованные в виде гифки, обработанные – чтобы лучше видеть смерч и поднятою им пыль.
"Пылевой дьявол" – так ученые называют короткоживущие смерчи высотой от нескольких метров до километра – на заснятых ровером кадрах движется справа налево.
Позже в NASA показали вихрь из пыли, который поднялся на Марсе, в увеличенном масштабе.
See the zoomed-in view of this dust devil on Mars. pic.twitter.com/4ILDqoejZ8— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 16, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL:
Perseverance приземлился на поверхность Марса спустя более шести месяцев полета – 18 февраля.
Этого же дня он прислал на Землю первое изображение поверхности Марса, сделанное после посадки.
Позже ровер сделал фото теплового щита во время спуска через марсианскую атмосферу, а также впервые после высадки на Красную планету совершил поездку по ее поверхности.
10 марта аппарат собрал первые образцы камней и почвы, которые будут переданы на Землю для изучения через несколько лет.