Британию накрыл мощный шторм 'Берт': у людей пропал свет, есть жертвы. Фото и видео

Шторм "Берт" принес снег, дождь и сильные порывы ветра в Ирландию и Великобританию, что привело к нескольким погибшим. Ветры, достигавшие 120 км/ч, нанесли значительный ущерб прибрежным районам, что привело к закрытию железнодорожных линий, аэропортов, мостов и дорог.

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Об этом сообщает BBC. По словам синоптиков, интенсивные дожди постепенно двигаются к востоку в Англию, где в центральных и юго-западных районах возможны наводнения. Всего в Англии, Уэльсе и Шотландии объявлено более ста предупреждений о возможных наводнениях.

Уже известно о гибели трех мужчин на дорогах после того, как шторм ударил по острову. Также в Уэльсе во время широкомасштабного наводнения обнаружили тело мужчины.

В Понтиприде после того, как река Тафф вышла из берегов, местные жители пытаются спасти от воды свои дома.

Порывы ветра достигали 120 км/ч в прибрежных районах и 105 км/ч внутри страны. Из-за сильного ветра в воскресенье были закрыты все королевские парки вокруг Лондона, включая Гайд-парк и популярный аттракцион Winter Wonderland.

В субботу и воскресенье шторм привел к перебоям в работе дорог, железнодорожных линий и некоторых аэропортов. По данным PowerOutage, к воскресенью более 24 000 домохозяйств остались без электричества.

В некоторых частях Шотландии сильные порывы ветра и локальные наводнения наблюдаются уже второй день после шторма, который принес значительные снегопады и дожди по всей стране.

Ранее сообщалось, что на Сицилии произошло мощное наводнение, которое привело к существенным повреждениям инфраструктуры и парализовало транспортное сообщение. Всего через несколько часов выпало 500 мм дождя. Самая сложная ситуация сложилась в коммуне Джарре, где всего за 7 часов выпали осадки, нормой за несколько месяцев.

Напомним, что ураган "Милтон", накрывший Флориду в США, унес жизни по меньшей мере десяти человек и нанес масштабные разрушения побережью штата. Более 3 млн человек остались без света. Также был нанесен ущерб на 50 млрд долларов.