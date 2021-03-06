Perseverance впервые прокатился по Марсу и заснял это

Марсоход Perseverance впервые после высадки на Красную планету совершил поездку по ее поверхности.

Об этом сообщается на сайте сайте NASA. Ровер в течение 33 минут преодолел 6,5 метров – проехал 4 м вперед, повернул на 150 градусов и преодолел 2,5 м задним ходом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как уточнили в американском аэрокосмическом агентстве, это была тестовая поездка. Аппарат проверяли для калибровки систем и научных инструментов на нем.

Отмечается, что Perseverance превосходно реагировал на команды и теперь он готов "отправиться туда, куда в предстоящие два года будут вести его научные изыскания".

После того, как ровер приступит к научной работе, он будет преодолевать около 200 метров за раз.

Ранее марсоход сделал фото теплового щита во время спуска космического корабля через марсианскую атмосферу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Perseverance спустя более шести месяцев полета – 18 февраля – приземлился на поверхность Марса.