Видного бывшего соратника, а в итоге отступника, российского олигарха Евгения Пригожина уже 15 месяцев как физически устранили. В августе 2023 года ФСБ реализовало резонансное политическое убийство организатора военного антипутинского путча. После этого российские власти и их подручные считали пригожинский вопрос закрытым, т.к. дескать нет человека – нет проблемы. Но сделанные кремлевцами выводы оказались ошибочными: повар Путина и с того света дает о себе знать неприятными известиями.

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То, что Пригожин талантливый дилец хорошо известно, также, как и его политические амбиции, которые можно сравнить с гонором мятежного белого генерала Корнилова, особенно после кровопролитного захвата Бахмута. Тогда Пригожин объявил открытую войну Шойгу, потеряв горы своих наемников при штурме руин украинского города. Он явно хотел заполучить должность министра обороны для возвращения своих финансовых трат на войну. Однако ему отказали и тогда он начал свою битву за "справедливость" против Путина, завершившуюся маршем на Москву, который проморгали люди Бортникова из ФСБ. Именно об этом идет речь в ставшей публичной записи разговора президента Беларуси Лукашенко с Пригожиным от 24 июня 2023 года.

Похоже Пригожин тщательно документировал все свои контакты с сильными мира сего с целью защиты себя, своих близких и бизнес-империи. Потому утечка аудиофайла упомянутых переговоров только демонстрация посмертной политической силы короля наемников. Это первая ласточка из открытого ящика Пандоры.

Наиболее значимые фактологические моменты из слитого материала показывают истинный масштаб угрозы мятежа Пригожина, его намерения, реакцию Кремля, роль и планы президента Беларуси.

Прежде всего обращает на себя внимание такой момент: Россия находилась на грани масштабного кровопролития, ведь силы ЧВК "Вагнер" готовились к боевому противостоянию с российскими силовиками, а Путин в этот момент находился в прострации. Какое-то блеклое повторение состояния Сталина в июне 1941 года, только в этот раз на Россию напали не извне, не НАТО, а свои же, но только вышедшие из под контроля наемники. Путин отказался решать проблему мятежа и все сбросил на директора ФСБ Бортникова. Лукашенко даже пришлось провоцировать Москву, преждевременными заявлениями, чтобы там отказались от плана замочить Пригожина.

Сам Пригожин, хотя исключал применения оружия против гражданских лиц, но попытка его ликвидации будет стоить Кремлю "десятками тысяч народу", который поляжет. Это косвенное подтверждение слабости ВС РФ на фоне боеспособности вагнеровцев.

Сам Лукашенко выступил гарантом жизни Пригожина, как оказалось фейковым, в обмен на переход подразделений ЧВК "Вагнер" на территорию Беларуси для последующего их возможного использования в своих внешнеполитических целях. Заметно желание Лукашенко дабы подразделения российских наемников уцелели, и нельзя исключать о его готовности применить их как фактор сдерживания российского давления на Минск. Ведь у Лукашенко проскользнула идея их самостоятельного финансирования в полевых лагерях. А речь идет о числе от 8 до 25 тысяч боевиков. От такого окраины Москвы точно бы сотрясались.

Воспользовавшись доверием Пригожина Лукашенко смог остановить движение колонн вагнеровцев на Москву, и, в итоге нейтрализовал вероятную подготовку решения Путина об использовании белорусских военных в рамках вторжения в Украину. Особенно в свете того, как был подорван авторитет российского диктатора, увидевшего границы своей власти даже внутри самой России.

В итоге миротворчество главы Беларуси дорого стоило Пригожину, которого убрали ровно через два месяца с момента бунта. Вот такие "гарантии" однодневки. Сейчас клан Пригожина находится под особенным давлением Кремля, а значит впереди могут последовать новые подрывные сливы из архива мятежного олигарха.