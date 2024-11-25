В Калуге разгорелся мощный пожар на нефтебазе, а в Курске – громкие взрывы: в РФ пожаловались на атаки. Фото и видео

В России в ночь на 25 ноября прогремели взрывы в Калуге и в Курской области. В городе Калуга произошел серьезный пожар на нефтезаводе.

Видео дня

Атака по Калуге

Местные власти утверждают, что их ПВО "сбила" три беспилотника на окраине города, а на одного из промпредприятий упали "осколки".

С таким заявлением выступил глава Калужской области Владислав Шапша. Вот как он отреагировал на произошедшее:

"На окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА – на месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа".

Осторожно, в видео звучит нецензурная лексика 18+!

На одном из видео, которое сняли очевидцы, слышно громкое жужжание дрона, после чего – взрыв. Над целью атаки видно пламя и столб густого дыма.

По данным сети, горел как минимум один резервуар на местном нефтезаводе.

Взрывы на Курщине

В Курской области России также было неспокойно. Звучала сирена и взрывы, а местные власти предупреждали о ракетной опасности. Некоторые вражеские Telegram-каналы заявляли, что ВСУ якобы применили ATACMS.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 24 ноября территорию страны-террориста России атаковали ударные дроны-камикадзе. Под атакой оказались Курская, Липецкая, Белгородская и Орловская области. В МО РФ утверждали о сбитии 34 украинских БПЛА самолетного типа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!