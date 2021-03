Perseverance собрал первые образцы, которые помогут узнать, была ли жизнь на Марсе

Марсоход Perseverance 10 марта собрал первые образцы камней и почвы, которые будут переданы на Землю для изучения через несколько лет.

Как заявил один из участников разработки аппарата Жан-Ив ле Галь из французского Национального центра космических исследований, образцы позволят ответить на фундаментальный вопрос о том, была ли жизнь на Марсе. Трансляция его выступления велась на YouTube.

Сбором породы занимался SuperCam, установленный на борту ровера, пишет ScienceAlert. Этот прибор размером с обувную коробку является критически важным для астробиологических задач марсохода. Он включает в себя лазер и устройство для химического, минерального и молекулярного анализа поверхности планеты.

Также Perseverance отправил на Землю три аудиофайла. Два из них зафиксировали звуки ветра, а третий – звук лазера SuperCam. Эти данные дают представление о физической структуре и твердости объекта.

