Perseverance собрал первые образцы, которые помогут узнать, была ли жизнь на Марсе
Марсоход Perseverance 10 марта собрал первые образцы камней и почвы, которые будут переданы на Землю для изучения через несколько лет.
Как заявил один из участников разработки аппарата Жан-Ив ле Галь из французского Национального центра космических исследований, образцы позволят ответить на фундаментальный вопрос о том, была ли жизнь на Марсе. Трансляция его выступления велась на YouTube.
Сбором породы занимался SuperCam, установленный на борту ровера, пишет ScienceAlert. Этот прибор размером с обувную коробку является критически важным для астробиологических задач марсохода. Он включает в себя лазер и устройство для химического, минерального и молекулярного анализа поверхности планеты.
Также Perseverance отправил на Землю три аудиофайла. Два из них зафиксировали звуки ветра, а третий – звук лазера SuperCam. Эти данные дают представление о физической структуре и твердости объекта.
Did you know? Some sounds that we’re used to on Earth, like whistles, bells or bird songs, would be almost inaudible on Mars.— NASA (@NASA) March 10, 2021
Learn more in the "Sounds of Mars" episode of our Curious Universe podcast.
🎧 Listen: https://t.co/KgSQExqgut pic.twitter.com/YXxjE55ytT
Как сообщал OBOZREVATEL, Perseverance спустя более шести месяцев полета – 18 февраля – приземлился на поверхность Марса.
Спустя несколько днем марсоход впервые совершил поездку по поверхности Красной планеты.