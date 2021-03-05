NASA показало первое фото Perseverance до посадки на Марс

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Наука
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NASA показало первое фото Perseverance до посадки на Марс

Марсоход Perseverance сделал фото теплового щита во время спуска космического корабля через марсианскую атмосферу 18 февраля 2021 года.

Снимок опубликовала пресс-служба NASA. Изображение получено камерой Lander Vision System (LCAM) марсохода, которая является частью системы навигации по местности.

Отмечается, что это было первое использование системы на Марсе, которая сравнивала изображения из-под космического корабля с бортовой картой, помогая направить космический аппарат к безопасному месту посадки в кратере Эзеро.

Добавим, что LCAM генерирует изображения в оттенках серого 1024x1024 пикселей в поле обзора 90x90 градусов. Время экспозиции каждого изображения составляет чуть менее 150 микросекунд, что позволяет получать четкие изображения во время спуска.

NASA показало первое фото Perseverance до посадки на Марс

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