Curiosity прислал на Землю новое супердетальное фото с Марса
Марсоход Curiosity сделал новое фото с Марса, показав местность, что назвали холм "Мон-Мерку".
Снимок опубликовал в Twitter планетолог Томас Апере. Снимок сделан при помощи камеры MastCam Right.
Марсоход получил изображение из 30 отдельных фото, сделанных 5 марта 2021 года. Отмечается, что Мон-Мерку представляет собой многослойный холм высотой 7 м и длиной 15 м.
Добавим, что ранее марсоход NASA Curiosity переслал свое новое селфи с поверхности Красной планеты.
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