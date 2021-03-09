Curiosity прислал на Землю новое супердетальное фото с Марса

Марсоход Curiosity сделал новое фото с Марса, показав местность, что назвали холм "Мон-Мерку".

Снимок опубликовал в Twitter планетолог Томас Апере. Снимок сделан при помощи камеры MastCam Right.

Марсоход получил изображение из 30 отдельных фото, сделанных 5 марта 2021 года. Отмечается, что Мон-Мерку представляет собой многослойный холм высотой 7 м и длиной 15 м.

Добавим, что ранее марсоход NASA Curiosity переслал свое новое селфи с поверхности Красной планеты.

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