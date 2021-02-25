Появилось фото со 'столбом дыма' на Марсе после посадки Perseverance

Появился один из первых снимков, сделанных после посадки на Красную планету марсохода Perseverance, на котором зафиксировано место падения "небесного крана".

Речь идет о платформе для высадки ровера, которая после этого взлетела вверх на несколько сотен метров, а затем упала. Две фотографии опубликованы на страницах NASA's Perseverance и профессора Пола Бирна из Университета Северной Каролины в Twitter (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"В течение двух минут после того, как я благополучно был доставлен на поверхность Марса, я поймал след дыма от платформы и ее преднамереного столкновения с поверхностью. Это защитило меня", – сказано в сообщении. Отметим, что аккаунт сотрудники аэрокосмического агентства США ведут от имени ровера.

Напомним, Perseverance спустя более шести месяцев полета – 18 февраля – приземлился на поверхность Марса.

Ракета Atlas V с марсоходом и вертолетным дроном Ingenuity на борту отправились в космос 30 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре после посадки ровер прислал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности.