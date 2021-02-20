NASA показало первые цветные фото и видео с Марса

Опубликованы первые цветные фото с высоким разрешением и видео со звуком с Марса.

Как сообщает NASA, снимки сделаны с помощью камер Hazard Cameras с марсохода Perseverance после его приземления 18 февраля 2021 года. Также показано фото одного шести колес марсохода после приземления на Красную планету.

Отмечается, что главной целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет изучать геологию планеты, чтобы в дальнейшем проложить путь для исследований.

Также во время миссии будет происходить сбор марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).

Последующие миссии NASA в сотрудничестве с ЕКА (Европейское космическое агентство) отправят космический корабль на Марс, чтобы собрать эти образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Как сообщал OBOZREVATEL, марсоход NASA с названием Perseverance, несущий на себе беспилотный вертолет Ingenuity, успешно высадился на Марс.

Позже Google зрелищно поздравил марсоход NASA с высадкой на Марс.