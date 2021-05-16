"Возвращение" Кличко обнадежило фанатов: спортивные итоги 15 мая

"Возвращение" в бокс Владимира Кличко вызвало бурную реакцию у фанатов, а украинка Левченко снялась в купальнике и вызвала восторг у поклонников

Кроме того, Малиновский провел блестящий матч в Италии, выйдя в лидеры чемпионата и легендарный спортсмен женился на 57-летней стриптизерше, у которой 6 бывших мужей и судимость за наркотики.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 15 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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